Am Samstag haben sich Radsportler und Bergläufer wieder zum Spaichinger Bergrennen am Dreifaltigkeitsberg getroffen. Zum 13. Mal fand das Rennen auf der Serpentinenstraße über rund 4,2 Kilometer und 280 Höhenmeter in zwei Disziplinen (Radrennen & Berglauf) statt.

Erstmals ausgetragen wurde dabei der E-Motion Fun Cup über 4,2 Kilometer für E-Bikes, den Gabriel Erdei vom RVS Spaichingen mit 10:10 Minuten gewann, gefolgt von Roland Hagen (MSC Spaichingen) mit 10:12 Keanu Zimmerer (RV Spaichingen) mit 10:41.