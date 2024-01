Bergreden der Fraktionen 2024

Welche Themen haben die Vertreter der einzelnen Fraktionen in ihren Reden angesprochen? Unten stehend können Sie die Reden der einzelnen Parteien in voller Länge nachlesen. Den redaktionellen Text lesen Sie hier.

Freie Wähler

Liebe Padres vom Berg, sehr geehrter Herr Hugger, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Amtsleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, werte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Spaichingen

Das Jahr 2023 ist vorbei. Weltpolitisch war es erneut kein gutes Jahr. Neben dem weiter andauernden Krieg in der Ukraine, nun seit Oktober der Terror und der Krieg im Nahen Osten.

Die Gemeinden und Städte kommen immer mehr an ihre Leistungsgrenze. Auch wir in Spaichingen werden von den Krisen geschüttelt.

Aber lassen Sie uns auf die wesentlichen Punkte für Spaichingen zurückblicken.

Eine sehr gute Entscheidung war zum Beispiel, dass wir das Friedhofentwicklungskonzept mit neuen Grabarten auf den Weg gebracht haben. So können die neuen Bestattungsarten Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Das nachhaltige Quartierskonzept für das Baugebiet Hochsteig-Tal ist wirklich ein Leuchtturmprojekt, aber es ist sehr traurig, dass auch dieses Jahr noch kein Bauherr loslegen kann und die Stadt Spaichingen keinen einzigen Bauplatz zum Verkauf mehr hat.

Zu den Highlights des vergangenen Jahres gehörten definitiv die Beurkundungen der Städtepartnerschaften mit Regis-Breitingen und Darowa. Jetzt liegt es an der Verwaltung, die Partnerschaften mit Leben zu füllen und die Schulen und Vereine mit den Städten zusammen zu bringen. Insbesondere die Ausfahrt nach Regis-Breitingen tat dem Gremium gut, um zu sehen, dass auch ein anderer Standard mal ausreicht.

Und wer hätte gedacht, dass wir auf dieser Ausfahrt zum letzten Mal mit unserem Gemeinderatskollegen Harald Niemann unbeschwerte Stunden genießen konnten. Er bleibt immer in unserer Erinnerung.

Der Primtal Sommer 2023 im Stadtgarten war ein voller Erfolg. Man hat gesehen, wie viel Potenzial in diesem Garten steckt. Hier sollte sich der neue Gemeinderat mittelfristig über einen barrierefreien Anbau am Gewerbemuseum Gedanken machen.

In diesem Zusammenhang ein Dank an alle Vereinsvertreter und an alle, die sich ehrenamtlich engagieren. Die Stadt Spaichingen braucht ein funktionierendes Vereinsleben.

Ein kontroverses Projekt war und ist das Hotel Q, insbesondere mit dem Angergarten. Hier waren die Vorstellung und die daraus entstandene Erwartungshaltung viel zu hoch. Ich denke wir sind uns einig, dass dieses innovative Hotel ein Mehrwert für Spaichingen ist. Jetzt liegt es an uns, dass wir in der Planung des Gartens offen sind und aus dem Angergarten das Beste rausholen.

Kommunales Basiswohnen. Endlich kann 2024 damit begonnen werden. Der Grundsatzbeschluss ist gefasst und wir sind froh, dass für sozial schwächere Bürger Wohnraum geschaffen wird.

Es ist richtig, dass die Stadt Spaichingen die Aktivitäten im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz weiter ausbaut. Hier sollten die fachkundigen Bürger noch mit einbezogen werden und deshalb sprechen wir FREIEN WÄHLER uns für einen Umweltausschuss aus.

Die Baumaßnahme Vergrößerung der Primverdolung, Lärmschutzwand und Sperrung Ochsenkreisel hat allen Autofahrern und Anliegern sehr viel abverlangt. Aber auch diese wichtige Maßnahme ist größtenteils geschafft und wir können uns im Frühjahr auf einen neu gestalteten Ochsenkreisel und den Neubau des Discounters freuen.

Das Radverkehrskonzept, aber auch die Maßnahme Sallancher Straße -Marktplatz aus dem Stadtentwicklungskonzept sind vielversprechend. An diesen Zielen kann die Arbeit später gemessen werden.

Leider wurden wichtige Themen in der Haushaltsberatung nur oberflächlich beraten. Hier wünschen wir, die Freien Wähler, dass wir nochmal intensiver über die Themen sprechen und diese priorisieren.

Eine riesige Aufgabe wird es sein, die vom Gesetzgeber verpflichtete Aufgabe der Ganztagesbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 zu organisieren und auch finanziell zu stemmen. Gerade solche verpflichteten Aufgaben ohne finanzielle Unterstützung vom Land/Bund schränken eine Stadt immer mehr ein.

Erfreulicherweise sind wir im Jahr 2023 einen großen Schritt Richtung Breitbandausbau gegangen. Leider war dieser Schritt im Bereich der Digitalisierung der Stadtverwaltung nicht zu erkennen.

Unserer starken Industrie ist es zu verdanken, dass wir erneut mit rund 10 Millionen an Gewerbesteuereinahmen rechnen können.

Wir haben im Jahr 2023 keine Industrieflächen verkauft. Spaichingen braucht einen gesunden Branchenmix und weitere qualitative Betriebe, deshalb sollten die begrenzten Flächen mit Bedacht verkauft und die Größe gegebenenfalls für den Interessent angepasst werden. Nur so können wir die Hebelsätze weiterhin stabil belassen.

Ein Wunsch zum Abschluss, dieses Jahr sollte wieder eine Bürgerversammlung stattfinden. Uns FREIEN WÄHLER ist es wichtig, dass die Bevölkerung bei den Themen Gesundheitszentrum, Umgehungsstraße und Flüchtlingsunterbringung auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Für mich persönlich war das letzte Jahr sehr spannend und herausfordernd. Ich möchte mich persönlich beim ganzen Team der Stadtverwaltung und bei den Gemeinderatskollegen, die mich aktiv bei der Bürgermeistervertretungssituation unterstützt haben, bedanken.

Dir lieber Markus sage ich auch danke für dein Vertrauen und freue mich, dass du im Jahr 2024 wieder Vollgas für die Stadt gibst. Im Namen der Freien Wähler-Fraktion darf ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und mehr Ruhe in der Welt wünschen.

Die Rede hielt Werner Reisbeck, Freie Wähler.

CDU

Liebe Patres vom Berg, Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter der Verwaltung, sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, Zunächst einmal, schön, dass wir heute Abend wieder auf dem Berg sind, rechtzeitig im Jahr des 100-jährigen Jubiläums des Abschlusses des Pachtvertrages mit den Claretinern! Danke an alle, die das möglich gemacht haben!

Im Namen der CDU-Fraktion - auch wenn es bereits der 15.01.2024 ist, Ihnen allen ein gutes Neues Jahr, Glück, Gesundheit und Gottes Segen!

Mit Blick auf 2023 stellen wir fest, dass die Neujahrswünsche leider keine Floskel sind!

Das vergangene Jahr war für Viele kein gutes Jahr. Wir denken an all das vermeidbare Leid in der Welt und stellen fest, dass auch hier im Gremium Schicksale zugeschlagen haben.

Lassen Sie uns deshalb bei allem Streit um die besten Lösungen immer wieder daran erinnern, dass uns Schicksalsschläge Mahnung sein sollten, lassen sie uns an dieser Stelle auch an unseren viel zu früh von uns gegangenen Gemeinderatskollegen Harald Niemann erinnern.

Meine Damen und Herren, das Jahr 23 ist Geschichte und wir blicken nach vorne! Um einen Ausblick zu wagen, sollte man zuerst zurückblicken: Was war 2023 besonders? Was hat uns geprägt und was wünschen wir uns 2024?

Wir beschäftigen uns heute, neben guten, gesunden und friedlichen Wünschen mit einem neuen Haushalt, den wir verabschieden möchten und der die Zustimmung der CDU-Fraktion erfährt/erfahren hat.

Vielen Dank, Herr Leute, Ihnen und Ihrer Mannschaft an dieser Stelle für Ihre erstklassige Arbeit, für den Weitblick!

Jeder von uns spürt aber: Die Zeiten werden anders, werden sie auch härter? Diese Frage dürfen wir unseres Erachtens nicht nur auf unseren Haushalt, sondern vor allem auf die Rahmenbedingungen unserer Arbeit in einer immer komplexeren Welt, in der es manchmal schwierig wird, den Überblick zu behalten, beziehen.

Es gibt nicht mehr DIE einfache Lösung. Es wird alles komplexer, vielschichtiger. Es gibt immer schnellere Zeitläufe. Wir sind manchmal Getriebene, im Privaten, im Beruflichen, im Ehrenamt, im Gemeinderat, Getriebene von Social Media, von Breaking News, immer direkteren und schnelleren Informationen.

Für jede Meinung gibt es eine Antwort im großen Netz, für jede Lösung gibt es ein Problem.

Hinzu kommt eine Bundesregierung, die die Bürger nicht mitnimmt, die die Menschen noch mehr verunsichert. Nicht gelöste Probleme und Aufgaben werden auf die Kommunen abgedrückt.

Auch 2023 spürten wir - als Gemeinderäte - diese Schnelllebigkeit und Komplexität.

Dennoch haben wir im Jahr 2023 zahlreiche wegweisende und gute Entscheidungen getroffen, wieder haben wir viele Sachverhalte aufgegriffen, miteinander beraten, oftmals einstimmige Entscheidungen getroffen

Unser Bürgermeister hat es gestern in seiner Ansprache erwähnt: Wir entwickeln bei allen bekannten Herausforderungen unser Klinikum, unser Gesundheitszentrum, weiter. Wir investieren in unsere Zukunft, in die Spielplätze, in die Kindergärten, in die Schulen.

Wir entwickeln unsere Innenstadt weiter, mit dem Hotel, mit dem Marktplatz - wobei die beste Innenstadtentwicklung die Umgehungsstraße wäre! Wir haben wertvolle Städtepartnerschaften geschlossen und wiederbelebt. Das ist mehr als nur ein Eintrag in Goldene Bücher, das ist gelebte Europapolitik und weitet unseren Tunnelblick

Jetzt liegt es auch an uns Gemeinderäten, diese Partnerschaft mit Leben zu füllen. Das funktioniert nicht von oben nach unten.

Wir verwalten und erhalten also nicht nur, sondern die Stadt - zusammen mit dem Gemeinderat - investiert und blickt nach vorne.

Dies haben wir auch mit den Anträgen der CDU-Fraktion deutlich unterstrichen.

Was erwartet uns 2024? All das muss in der Folge auch bezahlt werden! Nachhaltige Entwicklung, da ist die Bundesregierung ein weiteres schlechtes Vorbild, hängt vom Augenmaß ab: Was können wir uns leisten? Was ist überhaupt sinnvoll? Muss es immer das Beste vom Besten sein?

Der eine Kindi ist gerade erst fertiggestellt, da sollte schon der nächste im Rohbau stehen. Der Bund diktiert uns immer mehr Aufgaben, ohne das Prinzip „Wer bestellt, der bezahlt“ zu beachten.

Mit der CDU wird es in dieser Hinsicht keine kostspieligen pompösen Neubauten, so gerne wir das auch hätten, mehr geben. Hier ist mehr Pragmatismus und Zurückhaltung gefragt.

Wie geht es weiter mit unserer Innenstadt, mit dem Marktplatz und der Sallancher Straße? Hier müssen wir die Verkehrswende neu denken und nicht nur davon reden! Die Konzepte aus den 70er Jahren müssen ins Archiv!

30 ist - ob man möchte oder nicht - das neue 50! Gleichberechtigter Verkehr für Auto und Fußgänger wo es geht, wo es Sinn ergibt, bspw. in der Bahnhofsstraße.

Auch hier gilt: Die Umgehungsstraße ist Innenstadtentwicklung und würde uns mehr Lebensqualität geben. Das gilt auch für das Gewerbemuseum und den Stadtgarten. Unsere Stadt hat Identität, eine eigene Kultur, die Spaichingen ausmacht - hier sind wir auch als Gemeinderäte gefragt, diese zu bewahren, bspw. für eine weitere Unterstützung des Primtalsommers, eine weitere Entwicklung des Gewerbemuseums.

Flüchtlingsunterbringung: Auch hier erweist der Bund den Kommunen einen Bärendienst. Hier gibt es keine Win-Win-Situationen.

Bitte lassen sie uns aber bei allen notwendigen, auch kurzfristigen, Entscheidungen die gesellschaftlichen Auswirkungen auf unsere Stadt diskutieren und uns die notwendige Zeit nehmen.

Das muss auch ein Landrat verstehen - wir dürfen uns nicht erpressen lassen, die Gemeinderäte dürfen - wie geschehen - nicht ihrer Funktion enthoben werden.

Viele Dinge hat unser Bürgermeister gestern angesprochen, bspw. die (bezahlbare) Wohnungssituation, wo wir einfach an unsere Grenzen stoßen. Ob eine Wohnungsbaugesellschaft diese Herausforderungen meistern kann - hier ist die CDU-Fraktion skeptisch.

Selten konnte der Staat besser die Aufgaben lösen als die Marktwirtschaft.

Sie sehen, es sind viele Herausforderungen, die da auf uns zukommen - und das in einem Jahr, in dem auch die Kommunalwahlen stattfinden

Diese Herausforderungen meistern wir nur, wenn eine Gesellschaft funktioniert, wenn Menschen, Vereine, Ehrenamtliche über das Maß hinaus sich engagieren.

Das Ehrenamt und die Vereine bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft. Vielen Dank an dieser Stelle an all die Ehrenamtlichen, die Tag für Tag unsere Gesellschaft weiterbringen.

Die CDU-Fraktion beantragt deshalb heute in Bulldozer-Manier, dieses Jahr die Sitzungsgelder der heutigen Sitzung an die Bürgerstiftung Spaichingen zu spenden. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Zustimmung.

Was wir auf der Agenda haben, das muss auch finanziert werden! Und daher danken wir als CDU-Fraktion den vielen Firmen und Unternehmen in unserer Stadt für ihr Engagement, für ihr unternehmerisches Wirken, für Ihre Verantwortung! Herzlichen Dank!

Auf was freuen wir uns 2024? Als CDU-Fraktion freuen wir uns 2024 auf Beratungen und Entscheidungen, bei denen wir uns für wichtige Entscheidungen die notwendige Zeit nehmen, dass wir beispielsweise Haushalts-Beratungen nicht im Schweinsgalopp durchpeitschen.

Gemeinderäte möchten, das ist deren Aufgabe, Impulse setzen. Für diese Impulse sollten wir - bei allen Pflichtaufgaben - uns mehr Zeit nehmen.

Gerade bei Themen, die die Bürgerschaft hautnah erlebt, die Auswirkungen unmittelbar spürt, sollten wir Ruhe bewahren und nach Abwägung die beste Lösung finden, Beispiel eine vermeintlich, gefühlte, fehlende Sicherheit im Freibad:

Nehmen wir uns doch die Zeit, bevor wir Maßnahmen ergreifen, eine ordentliche Analyse zu fertigen, um die Menschen in dieser komplexen Zeit nicht noch mehr zu verunsichern. Schließlich sind wir in Spaichingen und nicht am Wannsee.

Die CDU-Fraktion freut sich 2024 auf Beratungen und Entscheidungen, mit Augenmaß, mit der notwendigen Sachlichkeit, ohne Ideologie und Bedenkenträgerei, ohne „Alternativlosigkeit“.

Die CDU-Fraktion freut sich auf Beratungen und Entscheidungen, die die Verwaltung nicht noch mehr unnötig belastet und beschäftigt.

Die Verwaltung ist für die Bürgerinnen und Bürger da und keine Arbeitsbeschaffungsanstalt für den Gemeinderat. Unser Bürgermeister und die Verwaltung geben jeden Tag ihr Bestes, um unsere Stadt nach vorne zu bringen.

Deshalb an dieser Stelle: Herzlichen Dank Ihnen Herr Bürgermeister und der ganzen Verwaltung für Ihre geleistete Arbeit, für all die Vorbereitungen, die Geduld und den Weitblick!

Meine Damen und Herren, 2024 wird also nicht weniger spannend als 2023. Ganz im Sinne eines chinesischen Sprichwortes „Man ist nicht nur für das verantwortlich was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut“ möchte ich abschließend die wichtige anstehende Kommunalwahl erwähnen.

Demokratie lebt vom Mitmachen, vom Verantwortung übernehmen. Meines Wissens ist auf allen Listen der Parteien und Bürgervereinigungen noch Platz: Hier möchte ich an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, dass sie sich als Kandidatin oder Kandidat zur Verfügung stellen! Entscheiden Sie mit, nicht über Social Media oder am Stammtisch, sondern im Gemeinderat!

Gemeinsam, wenn möglichst alle gesellschaftlichen Schichten, Berufe und Lebenssituationen berücksichtigt werden, bringen wir unsere Stadt und unsere Demokratie nach vorne. Machen Sie mit!

Die CDU-Fraktion freut sich auf einen spannenden und fairen Wahlkampf und ein optimistisches Jahr 2024! Vielen Dank!

Die Rede hielt Stephan Stitzenberger, CDU

Pro Spaichingen

Sehr geehrter Herr Pater Superior Schmid, Sehr geehrter Herr Vorsitzender, Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte, Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Rathausmitarbeiter, als Erstes darf ich Ihnen allen die besten Glückwünsche unserer Fraktion Pro Spaichingen mit viel Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2024 übermitteln.

Manchmal hat man das Gefühl, es wäre besser gewesen, wenn ein Jahr gar nicht stattgefunden hätte. So wie 2023. Denn es war geprägt von Krankheit, Unfall und Tod. Uli Braun, der Fraktionsvorsitzende der CDU, ist derart erkrankt, dass er seine Gemeinderatsarbeit nicht wieder aufnehmen kann.

Unser Bürgermeister Markus Hugger ist nach einem schweren Unfall ein halbes Jahr lang ausgefallen.

Und dann wurde auch unser Fraktionsvorsitzender Harald Niemann quasi aus dem Nichts heraus von einer bösartigen und heimtückischen Krankheit befallen, nach deren Befund er nach nur knapp sieben Wochen verstarb, und nur noch wenige Stunden zuhause verbringen konnte.

Für ganz viele Menschen in Spaichingen, und auch für unsere Fraktion war das ein nur sehr schwer zu überwindender Schock.

Wir hätten ganz sicher niemals daran gedacht, dass der Abschied in die Sommerferien das letzte gemeinsame Treffen mit Harald gewesen war.

Ganz Spaichingen war in tiefer Trauer. Am schlimmsten jedoch traf es seine Ehefrau Sonja und die drei Töchter, bei denen Haralds Tod noch lange, lange nachwirken wird.

Nun denn, wir haben zumindest die Hoffnung, dass es 2024 wieder aufwärts gehen wird.

Wir sind sehr froh, dass unser Bürgermeister nun wieder an Bord ist, und das Schiff Gemeinderat wieder in die richtige Richtung lenken kann.

Denn es war im letzten halben Jahr im Gemeinderat durchaus wie in dem Sprichwort : „Ist die Katze aus dem Haus, dann tanzen die Mäuse.“ Denn einige Mäuse, sprich: Gemeinderäte, haben in der Abwesenheit von Markus Hugger versucht, die Verwaltung lahm zu legen.

Zum Beispiel mit einem Akteneinsichtsausschuss. Wegen eines Vorgangs, der noch nicht einmal abgeschlossen war. Und was ist dabei herausgekommen? Außer großem internen TamTam und gespielter Empörung seitens der Antragsteller : nichts.

Ein anderer Gemeinderat hat versucht, die Verwaltung monatelang mit völlig überflüssigem Bürokratismus zu beschäftigen.

Dass es dabei um ein Grundstück eines Gemeinderatskollegen ging, kam ihm dabei sicherlich sehr entgegen, und war überhaupt erst der Anlass seiner Beschwerde.

Es ging darum, dass ein Gartenhaus im Außenbereich angeblich um 4 m³ zu groß war. Im Ernst, wen kann so etwas stören? Meine Meinung: Nicht einmal den Beschwerdeführer selbst.

Nein, da ging es - so denke ich - ausschließlich darum, die Stadtverwaltung, das Wasserwirtschaftsamt, das Landwirtschaftsamt, den Technischen Ausschuss, und vor Allem und in erster Linie den Gemeinderatskollegen mit einer Menge an zusätzlicher Arbeit und Kosten zu beschäftigen.

Unsere Meinung: Das macht man einfach nicht. Überhaupt nicht. Niemals. Aber es besteht die Aussicht auf Besserung. Denn wer erinnert sich nicht an den legendären Satz:„Wenn der Niemann weg ist, dann höre ich auch auf.“

Und wenn er sich nicht an seine eigenen Worte erinnern sollte, wovon auszugehen ist, dann gibt es ja immer noch die nächste Kommunalwahl im Juni dieses Jahres.

Ansonsten war es städtebaulich ein relativ ruhiges Jahr 2023 in Spaichingen. Größtes und sicherlich wichtigstes Projekt war natürlich der Ausbau der Primverdolung und Neubau des Ochsenkreisels.

Ein Vorhaben, welches durch die damit verbundene Umleitung die Nerven der Anwohner, aber auch der Auto- und Lkw-Fahrer an die Grenzen gebracht hat.

Nun ist aktuell wieder Ruhe, und wir hoffen sehr, dass die Fertigstellung im Frühjahr dann in wenigen Wochen vonstatten gehen wird.

Wichtige gesellschaftliche Ereignisse waren in 2023: Die Stadt hat zwei neue Partnerstädte, nämlich Regis-Breitingen und Darowa. Und der Primtalsommer war wieder ein großes, supertolles und zusammenführendes Festival und beginnt, sich in Spaichingen zu etablieren.

Der Aufreger des Jahres für den Gemeinderat war sicherlich die Unterbringung von geflüchteten Menschen. Der Landkreis war gezwungen, für die zuvor nicht vorhersehbare Menge an Geflüchteten innerhalb kürzester Zeit Unterkünfte zu beschaffen.

Es ist klar, dass der Landkreis hierfür zuerst eigene leerstehende Immobilien im Landkreis besetzt. Schlecht für Spaichingen, dass hier ein großes leerstehendes Gebäude, nämlich das frühere Klinikum, steht.

Sicherlich ist es angesichts der Zukunftspläne für das Klinikum, angesichts der aktuellen Belegung mit Ärzten, und angesichts dem nur wenige Meter entfernt liegenden neuen Kindergarten nicht wünschenswert, das Gebäude mit Geflüchteten zu füllen.

Aber es ist aus Sicht des Landkreises durchaus nachvollziehbar, und nicht abzuwenden. Und eines nehme ich dem Landkreis auch ab: Auch ihm wäre es sicherlich lieber gewesen, diesen Schritt nicht gehen zu müssen. Aber wenn man die Gesamtsituation abwägt, war es fast nicht anders lösbar.

Umso froher sind wir, dass wir dem Landkreis eine alternative Unterbringungsmöglichkeit auf dem WLZ-Gelände anbieten können in der Hoffnung, das Klinikgebäude bald wieder räumen zu können. Und wenn dem nicht so sein sollte, dann wohl nur deshalb, weil die künftigen Flüchtlingszahlen dies nicht zulassen.

Wenn diese auch weiterhin so hoch bleiben sollten, dann hätten wir die weitere Belegung des Klinikgebäudes sowieso nicht verhindern können.

Ein Ausblick auf das Jahr 2024: Was wird kommen? Für uns am wichtigsten ist der Bau eines Mehrfamilienhauses im Franziskusweg, dessen Wohnungen für wenig Geld vermietet werden können. Früher nannte man das „Sozialwohnungen“.

So etwas wünschen wir uns auch für die Hauptstraße 174 (wenn dies eine wirtschaftliche Alternative wäre). Die Passage am MAKA wird umgebaut, und soll einladender gestaltet werden. Der Angergarten wird gebaut. Wir sind gespannt, wie der Garten dann aussehen wird.

Und die Hühnerleiter am Bahnhof wird endlich saniert, und mit einem Aufzug versehen. Oder wird es vielleicht sogar doch noch eine Unterführung ?

Und ganz wichtig: An der Kreuzung Schuraer Straße bei der Sporthalle wird hoffentlich damit begonnen, ein Kreisverkehr zu errichten, damit diese Kreuzung endlich verkehrssicherer wird. Das ist ganz wichtig für Fußgänger und Radfahrer. Das Begegnungshaus „Primel“ wird starten - endlich !

Wir wünschen uns, dass dieses Projekt auch den erhofften Zweck erfüllt und freuen uns mit den Organisatoren auf ein abwechslungsreiches, breit gestreutes Programm.

Außerdem werden wir in den nächsten 4 - 8 Wochen die Einführung einer Katzenschutzverordnung in Spaichingen beantragen, um der unkontrollierten Vermehrung der Katzenpopulation Einhalt zu gebieten, und für das Tierheim, das Ordnungsamt und die Tierärzte künftig Kosten und Arbeit zu ersparen.

Für den Gemeinderat wird natürlich die Kommunalwahl 2024 das wichtigste Ereignis sein. Dies bedeutet, dass in einem Jahr einige nicht mehr in diesem Kreis vertreten sein werden. Einige treten vielleicht gar nicht mehr zur Wahl an, einige werden eventuell nicht mehr gewählt werden.

Mit den meisten Gemeinderäten konnten in den letzten 4½ Jahren gut zusammenzuarbeiten, mit ein paar wenigen anderen nicht. So wie im richtigen Leben halt eben auch.

Wir würden uns außerdem sehr wünschen, dass in 2024, möglichst noch vor der Kommunalwahl, eine Bürgerversammlung stattfindet.

Eine Bürgerversammlung war in der Vergangenheit wegen Corona und den Folgen, und auch wegen des Unfalls von Bürgermeister Hugger nicht möglich.

In dieser Zeit hat sich einiges angesammelt, was den Bürgern vorgestellt werden kann und auch vorgestellt werden sollte. Vielleicht tut sich in dieser Richtung ja noch was.

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Haushalt 2024: Trotz erschwerter Rahmenbedingungen kann auch im Haushaltsplan für 2024 eine Kreditaufnahme vermeiden werden. Ab dem Jahr 2025 wird es dann jedoch spannend werden, ob dies noch so fortgesetzt werden kann, denn die zur Verfügung stehenden Mittel werden zweifellos weniger.

Deshalb sollte sich die Stadt nach unserer Meinung auf die tatsächlich wichtigen und vorgegebenen Aufgaben konzentrieren, und „nice-to-have“-Projekte zurückstellen.

Insgesamt sind wir aber mit dem jetzt festzustellenden Haushalt für 2024 zufrieden, und werden deshalb dem Haushaltsplan auch zustimmen.

Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.

Die Rede hielt Markus Wissmann, Pro Spaichingen.

Die Grünen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hugger, Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Sehr geehrte Ordensgemeinschaft und Bewirtungsteam hier vom Dreifaltigkeitsberg, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir haben ein sehr bewegtes Jahr 2023 mit Höhen und Tiefen hinter uns.

Auch das neue Jahr 2024 wird sicher nicht immer einfach werden, es wird uns fordern und seinen eigenen Charakter bekommen. Wir sind jedoch zuversichtlich das es insgesamt ein gutes Jahr 2024 für unsere Stadt werde!

Wir wünschen Ihnen Allen persönlich, an dieser Stelle, hier auf dem Spaichinger Hausberg ein gutes, erfolgreiches und vor allem ein gesundes, neues Jahr 2024!

Lassen Sie uns kurz zurückblicken auf ein teilweise sehr trauriges Jahr 2023.

Für uns wichtig, war im Frühjahr der Beitritt zum Klimaschutzpakt des Landes, was wir sehr begrüßen. Gerade bezüglich einer klima- und bürgerfreundlichen Stadtentwicklung hat Spaichingen aus unserer Sicht noch gute Entwicklungsmöglichkeiten.

Ein sehr guter Ansatz für klimafreundliche und zukunftsorientierte Konzepte ist zum Beispiel die Planung und Entwicklung des neuen Baugebietes Hochsteig-Tal mit seinem nachhaltigen Quartierkonzept. Hier soll ein Klima - und Bewohnerfreundliches Baugebiet entstehen, wo besonders auf eine regionale und klimafreundliche Energieversorgung Wert gelegt.

Der Breitbandausbau ging im Laufe des Jahres weiter voran, damit werden wir zukunftstauglich.

Auch die Planungen um das Gesundheitszentrum sind im vergangenen Jahr vorangegangen. Die Entwicklung an vielen anderen kleinen Krankenhäusern im Land zeigt, dass Kreis und Stadt mit dem geplanten Gesundheitszentrum eine gute Entscheidung gefällt haben. Es muss jetzt, auch weiter im gemeinsamen Schulterschluss mit dem Kreistag, vorangebracht und gestaltet werden.

Auch unsere Vereinslandschaft erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit. So konnte beispielsweise die Handballabteilung des TV´ mit vielen Aktionen - übers Jahr verteilt - sein 100-jähriges Bestehen feiern.

Im Sommer wurden die beiden neuen Städtepartnerschaften nach den Vorbereitungen der vergangenen Jahre nun beschlossen. Dabei waren die Spaichinger Gemeinderäte Anfang Juli zu einem Besuch in Regis-Breitlingen eingeladen, wo feierlich die Städtepartnerschaft beurkundet wurde.

Im September dann besuchte uns eine Delegation aus Darowa, um im Rahmen einer Feierstunde im Gewerbemuseum diese weitere Partnerschaft nun auch offiziell zu machen.

In den Sommerferien fand an mehrere Wochenenden im Stadtgarten der Primtalsommer satt.

Die vielen Veranstaltungen wurden gut und gerne von der Bevölkerung besucht. Der Stadtgarten mit seinen schönen alten Bäumen zeigte sich als hervorragende Lokation für sommerliche Veranstaltungen. Hier vielen Dank dem großen Einsatz vieler Vereine und Ehrenamtlicher die diesen Primtalsommer erst möglich gemacht haben. Aber auch dem Team von Frau Menssen und der Stadtverwaltung sagen wir Danke für Ihr großes Engagement. Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten war mit ein Grund für den großen Erfolg. Deshalb sollte der Primtalsommer ab sofort jedes Jahr durchgeführt werden.

Das langerwartete Fuß- und Radwegekonzept wurde im Oktober 2023 dem Gemeinderat vorgestellt und die zeitnahe Umsetzung beschlossen. Die große Beteiligung der Spaichinger Bevölkerung zeigt uns dabei, wie wichtig diese Maßnahmen für Spaichingen sind.

Die Haushaltslage entwickelte sich bei den Einnahmen im Laufe des Jahres, Dank deutlich besserer Gewerbesteuereinnahmen, wie schon teilweise in den Vorjahren erfreulicherweise deutlich besser als ursprünglich geplant. Dies kommt auch den Haushalt 2024, den wir heute beschlossen haben, zugute.

Doch leider ereigneten sich auch sehr traurige Ereignisse, die uns Alle sehr bewegten.

Wir waren alle schockiert, als wir am Anfang Juni vom schweren Unfall unseres Bürgermeisters Markus Hugger erfuhren. Ein schwerer Schicksalsschlag. Wir sind froh und dankbar, dass Sie lieber Herr Bürgermeister Hugger heute wieder bei uns sind.

Nur kurze Zeit später, ereilte uns die nächste traurige Nachricht. Unser Gemeinderatskollege Harald Niemann, erkrankte sehr schwer an einem aggressiven Tumor. Nach nur wenigen Wochen starb Harald Mitte September für uns Alle unfassbar an dieser schweren Krankheit. Harald war ein sehr engagierter und hilfsbereiter Mensch, einfach ein Original. Er hat sich in vielschichtiger Weise immer für die Stadt und seine Mitbürger eingesetzt. Politisch im Gemeinderat - und Kreistag. Sein persönlicher Einsatz in vielen weiteren ehrenamtlichen Ämtern und Projekten war bewundernswert. Er hat sehr viel für die Stadt, die Vereine, Schulen und vielen andere Einrichtungen getan. Er hat sich unermüdlich für Andere eingesetzt. Wir haben eine Spaichinger Persönlichkeit verloren.

Der Ukrainekrieg dauert immer noch an und ein Ende ist nicht absehbar.

Gestern, vor 100 Tagen, entfachte ein grauenhafter Überfall von Hamas-Terroristen auf Israel einen weiteren Krieg. Auch wieder mit viel Leid und Tod, vor Allem die zivile Bevölkerung muss darunter sehr leiden.

Das neue Jahr 2024 hat begonnen und das durchaus turbulent.

Seit Anfang Januar verstärken sich die Bauernproteste und heute geht eine Protestwoche zu Ende. Nicht nur bei den Bauern, sondern auch bei großen Teilen der Bevölkerung, macht sich ein Gefühl der allgemeinen Unzufriedenheit breit. Das bereitet uns Sorge. Ich will hier nicht die aktuelle Agrarpolitik und die der letzten Jahrzehnte diskutieren.

Aber ich möchte betonen, wie froh ich bin, in einem Land zu leben, in dem protestiert und demonstriert werden darf. Die Proteste sollten ernst genommen werden. Wobei es nicht darum geht, nur die Agardiesel-Subventionen wieder einzuführen, sondern generell bessere Bedingungen für die Landwirtschaft zu schaffen. Besonders die kleinen und mittleren Familienbetriebe, wie sie hier in der Region sind, sollten gestärkt werden. Das wird sicher keine einfache Aufgabe.

Bei den Haushaltberatungen wurde unser Antrag auf mehr PV-Anlagen auf städtischen Dachflächen abgelehnt. Wir hoffen dennoch, dass die Stadt sich weiter aktiv für klimafreundliche Projekte einsetzt. Dies werden wir immer wieder vorschlagen und anmahnen.

Die Stadt will mit diesem Haushalt auch für 2,4 Millionen dringend benötigten und bezahlbaren Wohnraum beim Franziskushaus schaffen. Das ist gut so, wir brauchen in Spaichingen mehr bezahlbare Wohnungen.

Die gefährliche Kreuzung beim der Stadionhalle soll für viel Geld von Stadt und Kreis zum Kreisverkehr umgebaut werden. Wir hoffen, dass damit vor Allem die viel genutzten Fuß - und Radwege zu den Sportanlagen und zum Freibad sicherer werden.

Im Jahr 2024 soll endlich der Zugang zu den Bahngleisen barrierefrei umgebaut werden. Das begrüßen wir sehr. Leider erfolgt die geplante Barrierefreiheit bisher nur von der Bahnhofseite. Der Zugang vom Industriegebiet soll - entgegen unseres Wunsches - als Treppe bleiben. Wir hoffen, dass sich im Laufe der Planungen und Baumaßnahme vielleicht doch noch eine einfach umzusetzende barrierefreie Zuwegung findet.

Wir werden uns auch im Jahr 2024 mit steigenden Flüchtlingszahlen auseinandersetzen müssen. Hier soll zur Erstunterbringung eine weitere Containerlösung durch den Landkreis erstellt werden. Unsere Infrastruktur mit Kindergärten und Schulen, aber auch die Wirtschaft sowie die Bürgerinnen und Bürger sind hier zusätzlich gefordert.

Wir sehen hier mit Besorgnis, dass immer mehr Ablehnung gegenüber einer weiteren Aufnahme von Flüchtlingen, den sozialen Frieden in der Stadt beeinträchtigt.

Auf der einen Seite ist es wichtig bedrohten Menschen Zuflucht und Asyl zu gewähren. Auf der anderen Seite werden auf Grund von Kriegen und auch dem Klimawandel die Anzahl der Flüchtlinge vermutlich weiter stark ansteigen. Deutschland ist dabei, als reiches Land mit sehr guten Sozialstandards, ein sehr beliebtes Zufluchtsland. Ja, wir müssen unseren Beitrag leisten, werden aber in den kommenden Jahren und Jahrzehnte nicht Alle Flüchtlinge und Asylbewerber aufnehmen können. Gäbe es eine einfache europäische und nationale Lösung, wäre sie längst gefunden. Es darf aber nicht weiterhin ein Großteil der Belastungen einfach auf Kreise und Kommunen abgeschoben werden.

Wichtig ist uns auch das Stadtentwicklungskonzept im Bereich Marktplatz, Stadthallenparkplatz und Sallancher Straße weiter voranzutreiben. Die Planung wurde an das Planungsbüro Senner vergeben. Nun sollte möglichst bald eine stufenweise sichtbare Umsetzung erfolgen.

Wir schauen mit Spannung auf die Kommunalwahlen im Juni und hoffen, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Stadtpolitik einbringen. Denn nur mit Einsatz möglichst Vieler lässt sich auch viel bewegen. Nur unzufrieden meckern oder noch nicht mal zur Wahl zu gehen, hilft niemanden wirklich oder den Falschen.

Der heute Abend bereits beschlossene Haushalt ist ein guter Kompromiss zwischen Sparsamkeit und notwendigen Investitionen. Wir sehen da im laufenden Jahr noch Spielraum, für das ein oder andere aus unserer Sicht sinnvolle Projekt. Der Haushalt 2024 konnte, trotz umfangreicher Investitionen wieder ohne Kreditaufnahme verabschiedet werden. Spaichingen kann seit einigen Jahren den Schuldenstand fortlaufend reduzieren. Auch im Jahr 2024 ist eine weitere Reduzierung der Verschuldung geplant. Eine so geringe Verschuldung der Stadt, gab es seit langer Zeit nicht mehr. Auch dies ist ein gutes Zeichen für die gute Haushaltsführung der letzten Jahre.

Wir bedanken uns beim Stadtkämmerer Herrn Leute und seinem Team für das Erstellen dieses von Jahr zu Jahr umfangreicheren Werkes.

Wir danken Herrn Bürgermeister Markus Hugger und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt für Ihre geleistete Arbeit im Jahr 2023 für unsere Stadt. Bürgermeisterstellvertreter Werner Reisbeck danken wir für seinen großen Einsatz während des krankheitsbedingten Ausfalls von Herrn Hugger.

Wir hoffen auf eine gute Zusammenarbeit im alten und neuen Gemeinderat, nach einem fairen Wahlkampf im Juni.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Die Rede hielt Alexander Efinger, Die Grünen.

SPD

Liebe Spaichinger Bürgerinnen und Bürger, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister Hugger, ich freue mich, Sie heute hier zu den diesjährigen Haushaltsreden auf dem Dreifaltigkeitsberg begrüßen zu dürfen.

Wie Sie alle aus dem Haushaltsplanentwurf für 2024 wissen, stehen wir als Stadt Spaichingen vor großen Aufgaben, und es ist unsere Pflicht, verantwortungsbewusst mit den vorhandenen finanziellen Ressourcen umzugehen. In den letzten Jahren haben wir erfolgreich in verschiedene Projekte investiert, um die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu verbessern. Diese Maßnahmen waren wichtig und notwendig, haben jedoch auch zu einer Herausforderung für unseren Haushalt geführt.

Um weiterhin handlungsfähig zu bleiben und auch zukünftigen Entscheidern eine solide finanzielle Basis zu hinterlassen, ist es nun an der Zeit die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Sparen ist angesagt.

Die Haushaltsmittel sind begrenzt und der Überschuss unseres Finanzhaushalts reicht offensichtlich nicht einmal mehr aus, um die Tilgungssumme der Kredite zu decken, unsere Rücklagen aus besseren Zeiten sind aufgebraucht und gehen gegen Null.

Wir müssen unsere Ausgaben sorgfältig überprüfen und sicherstellen, dass jede Investition einen klaren Nutzen für die Gemeinschaft bringt. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir wichtige Projekte aufgeben müssen, sondern vielmehr, dass wir effizienter und fokussierter arbeiten sollten.

Nicht alle „Wunsch-Projekte“ können bzw. müssen umgesetzt werden, darüber sollte sich so mancher Gemeinderat Gedanken machen.

Die Stadtkasse ist kein Selbstbedienungsladen für alle möglichen Interessen- und Projektgruppen, die Stadt kann und sollte nicht überall das finanzielle Sicherungsnetz spielen müssen.

In diesen Zeiten ist es wichtig, den Blick auf das Wesentliche zu richten.

Die bezahlbare Grundversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger muss finanziell gesichert sein. Dabei spielt die Gesundheitsvorsorge mit oder ohne MVZ, die altersgerechte Strukturen in den öffentlichen Bereichen, die ausreichende Anbindung an das Internet, Wasser- und Abwasserversorgung, Energie- und Wärmeversorgung eine ganz entscheidende Rolle. Kindergärten und Schulen stehen ebenso im Fokus, denn Bildung ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft unserer Stadt.

All diese lebenswichtigen Dienstleistungen müssen in kommunaler Hand bleiben, um sicherzustellen, dass sie für alle zugänglich und erschwinglich sind.

Tendenzen hin zur Übertragung, allein aus wirtschaftlichen Gründen, auf privatwirtschaftliche Unternehmen heißt es entgegen zu wirken, das wird es mit mir als SPD Gemeinderat nicht geben.

Bezahlbare Grundversorgung, hierzu ein Beispiel, die aktuellen Spaichinger Kindergartengebühren, die bis zu einer Höhe von 501 € pro Monat und Kind betragen können, passen nicht mehr in die Zeit. Diese Gebühren sind unverhältnismäßig hoch und stellen für viele Familien eine erhebliche finanzielle Belastung dar. Der Zugang zu qualitativ hochwertiger frühkindlicher Bildung für alle Kinder muss gewährleistet sein, unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien.

Als Stadtrat und Familienvater wundert es mich doch sehr das dies nicht von allen Ratskollegen so gesehen wird und der Verweis auf Landes- oder Bundesgesetzgebungen, sprich Finanzierung, helfen den betroffenen Eltern in keinster Weise weiter.

Neues Denken in den Themenbereichen Kinderbetreuung, sprich Ganztagsbetreuung in Grundschulen, Kindergarten-Neubau/Umbau, Stadtentwicklungskonzept oder Steuerhebesätze ist von Nöten.

Ein angedachter Neubau oder Umbau eines weiteren Kindergartens in Höhe von mehreren Millionen Euro, ohne zuvor alle vorhanden Kapazitäten an Raum- und Gruppenmöglichkeiten mit Leben zu füllen, ist unvernünftig und nicht vermittelbar.

Bei der Entwicklung von Baugebieten, hier insbesondere Hochsteig/Tal, ist Augenmaß gefragt. Wir müssen sicherstellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger im Blick haben und gleichzeitig nachhaltige Lösungen schaffen. Eine sozial gerechte und ausgewogene Preisfindung für Grund und Boden wird so manche Sitzungsstunde und Diskussion erzwingen.

Das Bereitstellen von erschlossenen und sinnvoll nutzbaren Gewerbeflächen muss gewährleistet sein, sinnvoll in puncto gekaufter oder reservierter Fläche, Preis und Lage. Auch hier sollten wir über ein differenzierten Kaufpreis nachdenken, dadurch könnten wir auch den gewerblichen Flächenverbrauch besser steuern.

Das Thema Flüchtlingsunterbringung wird uns auch in 2024 weiter beschäftigen.

Die weiter steigenden Zuweisungszahlen durch den Landkreis stellen uns vor eine große Herausforderung. Als Gemeinde stehen wir vor der gemeinsamen Aufgabe, alle Möglichkeiten der Unterbringung der geflüchteten Menschen zu prüfen und zu bewerten. Was wir brauchen, sind sowohl kurzfristige Lösungen für den aktuellen Engpass, als auch langfristige Lösungen. Hierfür wurden auch entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt.

Vor dem Hintergrund der teilweise hitzigen Diskussionen über die, gegen einen Mehrheitsbeschluss des Gemeinderates, von der Kreisverwaltung durchgesetzte Unterbringung von Flüchtlingen im „alten Kreiskrankenhaus-Gebäude“, MVZ, rufe ich als SPD Gemeinderat zu einer Versachlichung der Diskussion auf.

Trotzdem, meines Erachtens, war und ist, die Unterbringung im „KKH-Gebäude“ ein Fehler.

Selbstverständlich muss die Stadt Spaichingen ihre Verpflichtungen gegenüber dem Landkreis und den darin liegenden Gemeinden erfüllen.

Aber auch der Landkreis, vertreten durch den Herrn Landrat Bär, möge sich an die gegebenen Versprechungen im Zusammenhang der Krankenhausschließung erinnern und nun Taten folgen lassen.

Ich bin davon überzeugt, dass es eine ausgewogene Lösung geben kann, welche sowohl die Bedürfnisse der geflüchteten Menschen als auch die berechtigten Interessen der Stadt Spaichingen und deren Bürger berücksichtigt.

Leider gibt es aktuell in unserem Stadtrat unterschiedliche Sichtweisen über die Lösungsmöglichkeiten dieser Aufgaben, dies ist offensichtlich auch auf die bevorstehende Kommunalwahl 2024 zurückzuführen.

Insgesamt sollten, nein müssen wir, gemeinsam an einer soliden finanziellen Basis für unsere Stadt arbeiten. Die kommenden Jahre werden zweifellos herausfordernd sein, aber mit Vernunft und klugen Entscheidungen können wir die Zukunft unserer Stadt gestalten.

Ich appelliere an alle Fraktionen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger zu handeln.

Ich wünsche jedem meiner Ratskollegen der sich erneut bei der Kommunalwahl am 09. Juni 2024 zur Wahl stellt, hierbei viel Erfolg.

Ich möchte aber auch darauf hinweisen das ein Gemeinderatsmandat Verantwortung für die ganze Stadt bedeutet, für alle Bürgerinnen und Bürger, für Junge und Alte, Vereinsmitglieder und Nichtorganisierte, für alle Glaubensrichtungen und Konfessionslose, für Pendler Autofahrer und Fußgänger, für Gewerbetreibende und Arbeitnehmer, einfach für alle.

Einige persönliche Anmerkungen zum Schluss meiner Rede sind mir sehr wichtig. Der plötzliche Tod unseres Gemeinderatsmitglieds Herr Harald Niemann sollte uns gezeigt haben das vieles endlich ist, vor allem das Leben.

Da spielt Recht haben oder Recht bekommen in einer Gemeinderatssitzung nicht die überragende Rolle.

Ihnen Herr Bürgermeister Hugger wünsche ich, nach Ihrem schweren Motorradunfall, weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen auf Ihrem Weg der Genesung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Die Rede hielt Walter Thesz, SPD

„Talrede“ von Zdenko Merkt

Hochverehrte MitbürgerInnen und Mitbürger der Stadt Spaichingen, da mich ein Teil des Spaichinger Gemeinderates in einem nichtöffentlichen Beschluss von der Möglichkeit ausgeschlossen hat mein Wort in einer Bergrede an der Bergsitzung an Sie zu richten, melde ich mich nun mit einer „Talrede“ direkt an Sie, auch weil Ich mich von keiner anderen Partei entsprechend vertreten fühle.

Wenn ich das vergangene Jahr Revue passieren lasse, muss ich einfach mal „Danke „sagen, ein Wort dass man heutzutage nicht oft genug sagen kann. Wenn ich im Verlaufe des Textes das Wort auch mal ironisch verwende, kennzeichne ich es mit einem *, nein nicht mit einem Gendersternchen, ich nenne es mal Schandesternchen, aber ich übertreibe es nicht damit.

Inspiriert zum Dankesagen hat mich die Spaichinger Bürgerstiftung , die mit ihrer „Aktion Spaichinger Gesichter „ Personen aus dem Spaichinger Ehrenamt in den Fokus rücken.

Persönlich möchte ich Bürgermeister Hugger und der Bürgerstiftung danken. Bereits im vorletzten Jahr brachte ich diese im Spaichinger Rathaus zusammen, daraus entstand die „Spaichinger Kehrwoche“, eine Wortkreation der Bürgerstiftung . Bürgermeister Hugger und sein Team aus der Verwaltung realisierten in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung und Sponsoren ein erfolgreiches Event im Bereich Umweltschutz an dem 900 Mitbürger mitwirkten; die Idee stammte von einigen jungen Spaichingern. Es war auch mein Anliegen. Auch im Jahr 2024 soll es eine Wiederholung geben. Danke!

Für Bürgermeister Hugger war das Jahr 2023 kein gutes Jahr, so wie er es auch in seiner Rede anlässlich des Neujahresempfanges 2024 beschrieb. Auch die Jahre zuvor standen seit seiner Wahl zum Spaichinger Bürgermeister unter keinem guten Stern, erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine mit der damit verbundenen Energiekrise stellten Ihn und sein Verwaltungsteam vor große Aufgaben. Müsste man ihnen ein Zwischenzeugnis ausstellen, darf man ruhig sagen, sie haben Ihre Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erfüllt.

Danke! Und dies trotz der fehlenden Übergabe und der bis heute andauernden Widerstände aus Teilen des Gemeinderates. Dies gipfelte im vergangenen Jahr in einer Akteneinsicht, die Anhänger des früheren Bürgermeisters Schuhmacher anberaumt hatten, um angebliche Unregelmäßigkeiten beim Kauf des WLZ Areals zu untersuchen.

Diese brachte für mich nur zwei Erkenntnisse: zum Einen, dass es BM Hugger gelungen war 1,6 Millionen an Fördermitteln zu generieren, ein Umstand der uns beim diesjährigen Haushalt sehr gelegen kommt. Zum anderen die Einsicht, wie transparent und umfangreich der Schriftwechsel im gewöhnlichen Arbeitsablauf heute in der Verwaltung stattfindet und wie lückenhaft die Unterlagen im vorhergehenden Akteneinsichtsausschuss in Sachen Hans Georg Schuhmacher waren. Daher noch ein weiteres Mal für Bürgermeister Hugger und sein Team: Danke!

Aber auch die Gegenseite, die trotz Fatigue Syndrom und Knochenleiden nicht müde wird anhaltend aus der Hüfte zu schiessen, soll bedacht werden. Würde man ihre negative Energie in positive umwandeln, könnten wir wahrscheinlich auch in schlechten Zeiten die gesamte Stadt umsonst beleuchten in der Nacht.

Danke! Die Bürgerstiftung hat mich auch in anderer Art und Weise inspiriert. Anfang des vergangenen Jahres 2023 habe ich bei Bürgermeister Hugger den Antrag auf Erteilung der Landesehrennadel für unseren Mitbürger und Kreis- und Stadtrat Harald Niemann beantragt. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ministerpräsident a.D. Erwin Teufel und Franz Schuhmacher MdL.a.D. , beide Ehrenbürger unserer Stadt bedanken, die dieses Ansinnen persönlich unterstützt haben. Danke !

Wir alle wissen wie tragisch das ausging, leider verstarb Harald Niemann im September des vergangenen Jahres an einer schweren Krankheit, die beantragte Ehrung wird aber laut den Statuten des Regierungspräsidiums nicht posthum verliehen, sondern nur an lebende Personen.

Die große Anteilnahme an seiner Beerdigung, die vielen Nachrufe auf seine Person bestätigen, er hätte es verdient. Auch für mich persönlich stellt sein frühes Dahinscheiden einen großen Verlust dar, ich habe einen Freund, Ratgeber und Vorbild verloren, mit dem man trefflich bis in die späte Nacht diskutieren und auch streiten konnte. Über 20 Jahre ehrenamtliches Engagement enden nun, ohne dass man richtig Danke sagen konnte. Danke ! Danke ! Danke !

Das neue Jahr 2024 indes birgt viele Fragen für die Zukunft, rückblickend müssen wir erkennen, dass wir in Spaichingen auf keiner Insel leben, sondern dass wir von allem was um uns herum in der Welt passiert immer auch indirekt betroffen sind. Als im Februar 2022 Russland die Ukraine angriff und eine noch nie dagewesene Energiekrise ins Deutschland auslöste schrieb Werner Reisbeck in seiner letztjährigen Jahresrede, „wie hätte man das wissen sollen“!

Ich sage nur, er hätte es wissen können , da ich am gleichen Tag bereits entsprechende schwerwiegende Folgen in einem Rundschreiben an den Gemeinderat prognostizierte , verbunden mit der Absage an der Teilnahme an der damaligen Fasnet. Dies war auch ein Grund für meinen Austritt aus meiner damaligen Fraktion, deren Vorsitzender mich kritisierte, statt meine Entscheidung zu respektieren. Dies nur zur Vollständigkeit. Danke.

Damit kommen wir auch bereits zu den kommenden Kommunalwahlen im Jahr 2024. Ich möchte alle Mitbürger ermutigen sich an diesen kommenden Wahlen auch aktiv als Kandidat einzubringen, mich persönlich würde es freuen, wenn sich vor allem mehr junge Kandidaten und auch weibliche Kandidat*Innen (oder in Personalunion beides ) zur Wahl stellen um diese unsere Stadt mitzugestalten.

Zum kommenden Jahr darf man ausser dem Pflichtprogramm nichts erwarten, da in den Haushaltsbesprechungen die diversen Fraktionen sich gegenseitig in Ihren Ideen weitestgehend neutralisiert haben. Machen wir das Beste daraus. Danke !

Meine eigene Partei hat mir durch Herrn Alexander Efinger und Herrn Hermann Polzer zu Verständnis gegeben, dass sie meine Kandidatur nicht mehr wünschen und mich nicht mehr auf der grünen Liste sehen möchten, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Ob die Mitglieder des Ortsverbandes das genauso sehen, bleibt abzuwarten. Schade.

Als kritischer Beobachter und „Baumschützer“ habe ich es niemandem leicht gemacht und war eben auch unbequem. Stadtratskollege Thesz sagte kürzlich“ der Merkt darf alles!“, er meinte wohl damit, dass ich mir nicht zu schade war auch unpopuläre Themen anzuschneiden oder zu vertreten. Und so wird es auch in Zukunft bleiben, im Gemeinderat oder in der „APO“. Danke !

Zum Schluss möchte ich allen Mitbürgern und MitbürgerInnen ein frohes neues Jahr, verbunden mit meinen besten Wünschen für Gesundheit und Zufriedenheit wünschen. Danke!

Die Rede hielt Zdenko Merkt, fraktionslos. Da er keiner Partei angehört, hielt er seine Rede nicht auf dem Dreifaltigkeitsberg.

Die FDP sandte uns ihre Rede nicht.