Spaichingen

Beim Abbiegen mit entgegenkommendem Auto zusammengestoßen

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Blechschaden in Höhe von rund 5000 Euro an zwei beteiligten Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag an der Einmündung der Sallancher Straße auf die Schuraer Straße ereignet hat.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 15:14 Von: sz