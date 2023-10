Spaichingen

Babykurse starten in Spaichingen

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Die Katholische Erwachsenenbildung bietet ab Donnerstag, 9. November, zwei sechsteilige Kurse in Kooperation mit der Physiotherapeutin Berit Benkert-Utz in der Hebammenpraxis Katharina Uhl, Deilinger Straße 1, in Spaichingen an.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 10:35 Von: sz