Mitten in einem Wohngebiet wirkt der schwarze Klotz mit seinen gut zwei Metern Höhe etwas fehl am Platz. Hinter einer Glasscheibe blitzen einem Artikel in allen Farben des Regenbogens entgegen. Kaugummis gibt es da, aber auch Hygieneartikel, Energydrinks, importierte Trend-Lebensmittel, bunte E-Zigaretten und Schnaps.

Er ist einer von momentan drei Verkaufsautomaten dieser Art in Spaichingen. Für einen vierten, teilt die Stadt auf Anfrage mit, hat sie schon eine Anfrage erhalten.

Keine großen Hürden

Zwei junge Männer, 25 und 27 Jahre alt, die nur unter ihrem Firmennamen „D&K GbR“ genannt werden wollen, haben den Automaten im Januar aufgestellt. Sie sind es auch, die immer wieder nachfüllen. Manche Artikel, etwa durch TikTok beliebte, extrem scharfe Chips, importieren sie.

Diese Menschen haben keinen Bock auf Arbeit Regina Braungart kommentiert den Trend um die Automaten Lesen Sie hier den ganzen Beitrag

Der Automat steht vor dem Haus ihres Schwagers auf Privatgrund. So sparen sie zum einen etwas Miete, zum anderen müssen sie dadurch keine Genehmigung bei der Stadt einholen. „Eine Erlaubnis bräuchte ein Aufsteller nur, wenn er einen Automaten im öffentlichen Verkehrsraum aufstellen wollte“, erklärt Tobias Schuhmacher von der Stadt Spaichingen.

Trend aus dem Netz

Auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder YouTube gibt es längst eine ganze Subkultur um das Geschäft mit den Automaten. Influencer, wie die von „Automatenhandel24“ versprechen Umsätze von bis zu 400 Euro täglich - und das passiv. „Damit du rund um die Uhr Geld verdienen kannst.“ Sie raten angehenden Automatenbesitzern: „Denk beim Standort an stark frequentierte Orte wie Schulen oder Einkaufszentren.“

Alkohol verkauf ich keinen, nirgendwo. Noah Asentic

Noah Asentic aus Tuttlingen hat im vergangenen Jahr einen Automaten bei der Erwin-Teufel-Schule in Spaichingen aufgestellt. Das koste auch mal 12.000 Euro, sagt der 25-Jährige. Dabei sind viele der angebotenen Artikel gar nicht für Schüler gedacht. Das große Sortiment an E-Zigaretten unterliegt einer Alterskontrolle. Dafür ist an dem Automaten extra ein Dokumentenleser für Personalausweise angebracht.

Landratsamt ist besorgt

Trotzdem ist das Landratsamt in Tuttlingen von den Automaten nicht begeistert. „Wir sehen die Situation im Hinblick auf das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen kritisch, da diese Automaten an den verschiedensten Stellen auftauchen und das Thema auch in den sozialen Medien massiv besetzt wird“, so die Pressesprecherin Laura Zisterer.

Es sei zwar grundsätzlich davon auszugehen, dass der Jugendschutz eingehalten wird, trotzdem bleibe das Problem mit fremden Ausweisen. Volljährige können ihren Ausweis einfach für Minderjährige zur Verfügung stellen.

Wenn jemand etwas unbedingt möchte, dann bekommt er das auch im Einzelhandel. Automatenbetreiber

Dass auf die Aufsteller in Sachen Jugendschutz nicht immer Verlass ist, zeigt der Fall eines Automaten in Spaichingen, der inzwischen auf Anweisung der Stadt wieder abgebaut ist. „Die technische Vorrichtung war zwar vorhanden, jedoch nicht aktiviert“, teilt Tobias Schuhmacher mit.

Betreiber sehen sich nicht in Verantwortung

Für die Betreiber der Automaten ist der Jugendschutz nur soweit ein Problem, wie es das Gesetz vorschreibt. „Es wird immer ein Elternteil geben, dass es erlaubt“, sagt einer der beiden Unternehmer von D&K, die ihren Namen nicht veröffentlicht haben wollen. „Wenn jemand etwas unbedingt möchte, dann bekommt er das auch im Einzelhandel. Hundertprozentig kann das niemand verhindern“, fügt er hinzu.

Noah Asentic sieht in dem System sogar einen Vorteil für den Jugendschutz. Er sagt, der Automat könne nicht getäuscht werden durch ungewöhnlich alt aussehende Minderjährige, wie das bei nachlässigen Kassierern manchmal der Fall sei.

Was das Gesetz vorschreibt, darin kennen sich die Aufsteller unterschiedlich aus. „Alkohol verkauf ich keinen, nirgendwo. Das ist nicht erlaubt“, sagt etwa Noah Asentic. Er bezieht sich auf den neunten Paragraph im Jugendschutzgesetz. Dort heißt es: „In der Öffentlichkeit dürfen alkoholische Getränke nicht in Automaten angeboten werden.“ Der Automat von D&K bietet Schnaps an.

Energydrinks werden im Bundestag diskutiert

Andere Artikel aus den Automaten, zum Beispiel Energydrinks, werden in vielen Lebensmittelgeschäften erst ab 16 Jahren verkauft. Sie unterliegen keiner gesetzlichen Altersbeschränkung. Das könnte sich aber bald ändern.

Der Bürgerrat „Ernährung im Wandel“ hat dem Bundestag im Februar seine Empfehlungen übergeben. Eine Forderung darin: Energydrinks auch gesetzlich mindestens ab 16. Für das Gremium stehe das Suchtpotential der Getränke auf einer Stufe mit Alkohol und Nikotin, berichtet „Merkur.de“.

Die Vorschläge wurden am Donnerstag im Bundestag diskutiert. Bislang sehen D&K keinen Anlass, etwas zu ändern: „Solange das nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, würde ich das auch nicht ändern“, sagen sie.