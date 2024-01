Auto landet im Straßengraben

Am Sonntagnachmittag ist ein Fahranfänger auf der Fahrt von Spaichingen in Richtung Schura mit einem Auto von der Kreisstraße 5913 abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der 18 Jahre junge Mann fuhr laut Polizeibericht gegen 15.20 Uhr mit seinem Auto auf der K 5913 von Spaichingen kommend in Richtung Schura. In einem Waldstück etwa 600 Meter vor der Einmündung zur K 5914 kam der 18-Jährige aus Unachtsamkeit mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen Schutzplanken und kam anschließend mit dem Wagen in einer Regenablaufrinne zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zwar zog sich der junge Mann nach erster Einschätzung keine Verletzung zu, er begab sich jedoch vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik. Das Auto musste abgeschleppt werden.