Bei einem Unfall auf der Spaichinger Hauptstraße ist am Montagabend eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 66 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Peugot 208 zwischen Stadtpfarrkirche und Polizeirevier von der Fahrbahn, fuhr mehrere Meter über den Gehweg und erfasste dort eine 78-jährige Radfahrerin, so die Polizei. Die Radfahrerin musste schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert werden. Die Peugotfahrerin blieb wohl unverletzt. Die Polizei ermittelt noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte.