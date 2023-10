Aufzugs-Notruf ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein Aufzug in einer Wohnanlage im Spaichinger Zentrum kam am Sonntag, 8. Oktober, gegen 13 Uhr zum Stehen. Da eine Person durch den Stillstand des Aufzugs eingeschlossen war, wurde die Feuerwehr Spaichingen alarmiert. Als die Feuerwehr wenig später am betroffenen Gebäude eintraf, konnte die Person rasch durch die Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden, sie war wohlauf. Die Wehrleute sicherten den Aufzug ab, so dass eine erneute Störung nicht möglich ist. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an den Hausmeister übergeben, welcher eine Wartungsfirma informierte.