Auf dem Klippeneck geht’s noch höher hinaus

Die Segelfluggruppe Spaichingen–Aldingen lädt wieder in der ersten Ferienwoche, von Samstag, 29. Juli, bis Samstag, 5. August, zum 54. Klippeneck Segelflug Wettbewerb ein. Neben einem umfangreichen Angebot von Speisen und Getränken ist an fast allen Tagen Unterhaltung geboten. Die Eröffnung des Wettbewerbs erfolgt durch Bürgermeister Wuhrer, am Samstag um 10 Uhr.

Etwa 90 Wettbewerbspiloten mit Familien und ihren Mannschaften, sowie zahlreiche Besucher die sich für das Wettbewerbsgeschehen interessieren, werden von Mitgliedern der Klippeneck–Hausgruppe Spaichingen–Aldingen versorgt. Die Bewirtung erfolgt im umgestalteten Hangar 4.

Ebenso abwechslungsreich wie das Angebot aus der Küche ist das Abendprogramm. Gleich am ersten Wettbewerbstag, Samstag 29. Juli, um circa 19 Uhr, zeigt Thomas Bader sein anspruchsvolles Kunstflugprogramm mit seinem Flugzeug, Typ Extra 330 SC. Ein weiteres Highlight am Samstagabend, „Faszination Kunstflug“. Ein von Rudi Zisterer aus Gosheim gedrehter Film über den Kunstflugpiloten und Deutschen–Vizemeister 2012, Thomas Bader, wird um etwa 20 Uhr in der Halle gezeigt.

Am Sonntag, 30. Juli, unterhält ab 11.30 Uhr die Stadtkapelle Spaichingen. Die Fallschirmspringer vom Fürstenberg Team zeigen ihre Sprünge mit verschiedenen Figuren am Dienstag, 1. August, gegen 19 Uhr, bevor dann Musikunterhaltung von Thomas Stahl, um 19.30 Uhr geboten wird.

Am Mittwoch, 2. August, zeigen die Modellflieger von der Modellfluggemeinschaft Hoher Karpfen ab 19 Uhr interessante Flugvorführungen. Ebenfalls musikalisch geht es am Donnerstag, 3. August, weiter, ab 19 Uhr unterhält die Tanzband Karo. Eine zweite Kunstflugvorführung von Thomas Bader ist am Freitag, 4. August, ab 19 Uhr zu sehen.

Das eigentliche Wettbewerbsgeschehen die Woche hindurch soll auch nicht zu kurz kommen, denn immerhin sind die einzelnen Klassen, allein schon durch das internationale Teilnehmerfeld, qualitativ sehr hochwertig besetzt und es werden wetterbedingt, teilweise sehr anspruchsvolle Tagesaufgaben gestellt. Damit dies alles von jedermann verfolgt werden kann, hängen die jeweiligen Tageswertungen und die daraus resultierenden Gesamtwertungen immer aktuell in der Bewirtungshalle aus.

Der Samstag, 5. August, ist der letzte Wettbewerbstag. Nach der Rückkehr der Piloten finden diese sich gegen 19 Uhr zu einem gemeinsamen Abendessen in der Halle ein. Gleichzeitig werden im Wettbewerbsbüro die letzten Flüge noch ausgewertet und die Gesamtwertungen der einzelnen Klassen errechnet, damit die Siegerehrung unmittelbar nach dem Abendessen durchgeführt werden kann. In der Regel wird der Abschlussabend durch improvisierte Einlagen aus den Reihen der Piloten sehr unterhaltsam gestaltet.

In der Woche nach dem Wettbewerb ist das vereinseigene Ferien–Fluglager auf dem Klippeneck geplant. Für Segelfluginteressierte besteht die Möglichkeit, die Lagerwoche oder auch nur einzelne Tage mitzumachen. Nach ein paar Schnupperflügen fällt die Entscheidung leichter, die Ausbildung zum Segelflugpiloten zu beginnen.