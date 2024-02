Auch in Spaichingen wir es am Freitag, 1. März, eine Demonstration für Demokratie und Menschenrechte geben. Ein breites, überparteiliches Bündnis ruft zu der Kundgebung auf.

Seit Wochen gehen überall in Deutschland die Menschen in großen und kleineren Gemeinden gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Menschenrechte auf die Straßen, zuletzt Anfang Februar in Tuttlingen mit geschätzt 2500 Teilnehmern.

Thema bleibt aktuell

Um nicht mit dem Tuttlinger Termin und der Fasnet zu kollidieren, findet die Spaichinger Demo Anfang März statt. „Aber das Thema ist natürlich so aktuell, dass es auch in den folgenden Wochen und Monaten noch relevant ist“, so Hermann Polzer aus dem Orga-Team, das die Demonstration vorbereitet.

Wir haben breite Unterstützung von allen erfahren. Hermann Polzer

„Das ist keine Demonstration für oder gegen eine Partei, sondern für unsere Grundwerte“, betont Polzer. Zum Organisationsteam gehören Vertreter der Initiative KZ-Gedenken Spaichingen, der Spaichinger Schulen, Fridays for Future, der katholischen und evangelischen Kirche sowie Vertreter aus Grünen, SPD und CDU.

Breite Unterstützung

„Wir haben breite Unterstützung von allen erfahren“, so Polzer. Auch auf die Vereine wie TV und SV ist man zugegangen, um den Termin zu verbreiten. Auch die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaftsgemeinden wurden kontaktiert, damit diese in ihren Gemeinden darauf aufmerksam machen können.

Angelika Hauser von der Initiative KZ-Gedenken kümmert sich um die Finanzierung und hat ein Spendenkonto eingerichtet.

Mit vielen Erstdemonstranten gerechnet

„Wir rechnen mit ganz vielen Erstdemonstranten“, so Polzer, „die nicht typischerweise auf Demos gehen, aber die in dieser unruhigen Zeit ihr Schweigen brechen wollen.“ Die Organisatoren hoffen auf rund 800 Teilnehmer, halten aber von 300 bis 1500 alles für möglich.

Treffpunkt wird um 16 Uhr auf dem Marktplatz sein. Nach der Begrüßung durch Rüdiger Schreiber aus dem Orga-Team wird sich der Demonstrationszug über Hindenburg- und Danziger Straße zunächst über die Gartenstraße ziehen.

Dieser Streckenabschnitt ist nicht zufällig gewählt, denn die Straße war während des NS-Regimes in „Adolf-Hitler-Straße“ umbenannt worden. Der Zug geht dann weiter über die Dreifaltigkeitsbergstraße zur Hauptstraße zurück zum Marktplatz.

Ehrenbürger Franz Schuhmacher wird sprechen

Dort wird Bürgermeister Markus Hugger die Kundgebung mit einem Grußwort eröffnen, bevor Ehrenbürger Franz Schuhmacher das Wort ergreift.

Es folgen Redebeiträge von Angelika Hauser von der KZ-Initiative, einem Vertreter der Wirtschaft, einer jungen Geflüchteten und von Serafina Uhl, Schulsprecherin im Gymnasium und von Fridays for Future. Außerdem wird es musikalische Beiträge, unter anderem von Lea Palilla, geben.