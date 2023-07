Artur–Fischer–Erfinderpreis für junge Forscher aus Spaichingen

Nach den Erfolgen bei Jugend forscht ging es für die Spaichinger Gymnasiastinnen Babett Ludwig und Stefanie Eski gemeinsam mit Florian Brütsch vom Otto–Hahn–Gymnasium Tuttlingen zum Artur Fischer Erfinderpreis. Dieser findet aller zwei Jahre statt und prämiert Erfindungen, die besonders innovativ und von großem gesellschaftlichem Nutzen sind.

Für ihr Projekt „Photovoltaik on fire!“ und die damit verbundenen Innovationen wurden die drei Nachwuchsforscher in der Preisverleihung am 12. Juli im Haus der Wirtschaft in Stuttgart mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Zudem erhielten sie den renommierten und bisher nur an Seniorerfinder verliehenen „Sonderpreis Ressourcen–Effizienz der Unternehmensgruppe fischer“. Dies ist eine nochmalige, beeindruckende Bestätigung für die Innovationskraft, die im Projekt der drei Schüler steckt.