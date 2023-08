Ohne dass es von den Anwohnern überhaupt groß bemerkt wurde, waren 2022 für einige Wochen ukrainische Geflüchtete — Frauen und Kinder — vorübergehend in ehemaligen Klinikgebäude untergebracht.

Jetzt sind Anwohner aufgeschreckt, weil sie als solche angeschrieben wurden: Es liegt ein Antrag auf Nutzungsänderung des Landkreises vor, das Gebäude als Gesundheitszentrum und als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen. Es geht um ein Stockwerk, so die Antwort auf eine Nachfrage beim Kreis.

Karl Käfferlein hat dieser Zeitung einen Leserbrief geschickt, in dem er die Bedenken auch von anderen Anliegern, so sagt er, schildert. Der Antrag laute auf über 30 Wohnungen — laut Kreis auf unsere Nachfrage bis zu 140 Menschen.

Käfferlein schreibt: „Hat man keine Bedenken, obwohl auf dem gleichen Gelände ein Kindergarten und ein Hospiz betrieben wird!!! Ein Pflegehotel auf dem Gelände ist auch in Planung!“ Auch würden Ärzte womöglich abgeschreckt, dort eine Praxis einzurichten. Und er fragt auch, wie es sein könne, dass bereits Geflüchtete untergebracht worden seien, obwohl noch keine Nutzungsänderung vorgelegen habe. „Oder gelten Rechtsvorschriften nur für Bürger, aber nicht für die Kreisverwaltung!“

Was sind das für Pläne?

Aber was konkret fürchten Käfferlein und wie er sagt, andere Anwohner von geflüchteten Menschen? Und was sind das für Pläne?

Das Gesundheitszentrum sei in der Tat „in einer zurückliegenden Notsituation temporär für wenige Wochen mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine“ belegt gewesen, berichtet Landratsamtssprecherin Muriel Eikmeyer auf unsere Anfrage. Der Heuberger Bote hatte 2022 auch darüber berichtet.

„Dies war aufgrund der sehr hohen Zugangszahlen geflüchteter Menschen zu diesem Zeitpunkt erforderlich und erfolgte in guter Abstimmung zwischen Landkreis und Stadt Spaichingen.“ Sprich, die Baurechtsbehörde war offenbar einbezogen.

Keine dauerhafte Nutzung geplant

Man habe eine Kollision mit den andern Nutzern des Gebäudes vor allem dadurch vermieden, dass „der mit Geflüchteten belegte Trakt über einen eigenen Zugang verfügt und ansonsten vom restlichen Gebäude abgegrenzt ist.“ Der zurückliegend gestellte Antrag auf Nutzungsänderung werde derzeit von der Stadt bearbeitet.

Aber: Eine dauerhafte Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft „für den Standort nicht vorgesehen und soll auch möglichst vermieden werden.“

Der Antrag sei vorsorglich für eine auch in Zukunft nicht auszuschließende temporäre Notstandslage gestellt, um sich auf den Fall notwendiger Aufnahmen vorzubereiten. „Weiterhin ist aber eine dauerhafte Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft und Belegung mit Geflüchteten nicht das Ziel“, bedeutet: „dass es — soweit möglich — vermieden werden soll; dennoch können wir nicht vorhersehen, was uns noch erwarten wird.“

Angrenzerbeteiligung noch diese Woche

Eine Anfrage bei der Baurechtsverwaltung der Stadt bestätigt der zuständige Beamte, Christian Frank, dass neben anderen beantragten Nutzungen als Gesundheitszentrum auch die Nutzung eines Stockwerks des Gebäudes als Flüchtlingsunterkunft beantragt sei. Die Angrenzerbeteiligung und Einwendungsfrist läuft diese Woche. Der Gemeinderat werde sich im September mit der Angelegenheit beschäftigen, so Frank.

Doch was befürchten Käfferlein und die anderen Anwohner des angrenzenden Gebiets, in dem, wie er sagt, sehr viele ältere Menschen leben? Wir haben nachgefragt.

Grundsätzlich sei er der Meinung, „dass Flüchtlinge in einem Krankenhaus oder Gesundheitszentrum ,nichts zu suchen’ haben. Egal aus welchem Land. Dass ukrainische Familien untergebracht werden müssen, ist mir auch klar und wenn man schon Flüchtlinge (entgegen meiner Meinung) in solchen Häusern unterbringt, ist das halt so und was ich leider nicht verhindern kann.“

Auf keinen Fall „Einzelpersonen“

Was er aber auf keinen Fall wolle ist, dass Einzelpersonen untergebracht werden. Er setzt das Wort in Anführungsstriche und konkretisiert: Natürlich seien das in der Mehrzahl auch ordentliche Menschen, aber nicht nur, „wie immer wieder aus den Medien berichtet wird“.

"Solche Flüchtlinge, die oft keinen Anspruch auf Asyl, aber ein Bleiberecht haben, möchte ich als ehemaliger Polizeibeamter auf einem Gelände mit einem Kindergarten und einem Hospiz nicht haben.“

Der viel begangene Weg in die Stadt führe am Hospiz vorbei. Am Hospiz solle aber Ruhe sein. Auch die Bedenken von Eltern mit Kindergartenkindern könne man verstehen.