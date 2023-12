In der Kleiderkammer, Hofwies 2, ist am kommenden Montag, 18. Dezember, von 17 bis 18.30 Uhr wieder Annahme von gut erhaltener Kleidung, Schuhen, Handtüchern und Bettwäsche. Es werden dringend warme Pullover für Damen und Herren benötigt, ebenfalls Winterschuhe und Jacken für Herren. Vom Freitag, 22. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar, ist die Kleiderkammer geschlossen. Die nächst Annahme ist wieder am 15. Januar.