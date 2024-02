Kate und William - Ihr habt schon verloren. In Spaichingen herrscht seit dem 11.11. ein Prinzenpaar, das längst mit Euch konkurrieren konnte, sogar noch vor der Erhebung in den Adelsstand. Und das die Verbundenheit zu seinem Städtchen an der Prim - vor allem Hofen! - miteinander teilt: Prinzessin Maike I. vom feurigen Hohenkarpfen und Prinz Marc I. von der brennenden Bütt.

Tisch und Bierbänke stehen bereit, etwas zu essen und noch wichtiger, zu trinken auch. Vor dem glänzend geschmückten Christbaum liegen auf einem kleinen Tischchen gleich mehrere Larven der Spaichinger Fasnet. Echte Kostbarkeiten, darunter die Kopie einer 60 Jahre alten Strohhanselemaske.

Laut und lustig und nicht mehr ganz nüchtern

Schnell bringen Alexander und Silke Maurer - die stets unterstützenden Prinzessinneneltern - noch etwas Stärkendes zu essen vorbei, bevor der große Ansturm kommt. Und er kommt laut, lustig und, nunja, nicht mehr vollkommen nüchtern: Häsabstauben bei Pötzschs in der Hindenburgstraße.

Doch diesmal ist alles anders. Die beiden werden nur bis zum Zunftball Redoute am Samstag in ihren geliebte Häsern springen, denn anschließend repräsentieren sie an vorderster Spitze die Spaichinger Fasnet als Prinzenpaar 2024.

Ein bisschen zwickt es schon im Herzen, gibt Marc-Kevin Pötzsch zu, nicht bei den Umzügen mitlaufen zu können. Doch wofür er das in dieser Fasnetskampagne eingetauscht hat, wiegt viel, viel mehr. Prinz der Spaichinger Fasnet zu sein, das ist wie die Erfüllung eines Traums und eine große Ehre.

Schon als Kind vom Prinzendasein geräumt

Schon als Kind habe er davon geräumt, einmal im Leben Prinz sein zu dürfen, sagt Prinz Marc. Der Fasnetsumzug ist immer vom heimischen Bühlerbeckhaus in Hofen zu sehen gewesen. Bei der Hochzeit habe er seine Maike vorsichtig vorgewarnt, es könne schon sein, dass sie vielleicht Prinzenpaar werden könnten, irgendwann. Zu seiner Erleichterung sagte sie doppelt „Ja“ und als er ihr auch noch eine historische Maske zur Hochzeit schenkte, da flossen Tränen der Rührung.

Es ist viel Verbundenheit und Liebe zu spüren, wenn man im Vorfeld der Fasnet das Prinzenpaar zu besonderen Anlässen begleitet. Zu einander, von ihnen zu anderen und von anderen zu ihnen. Und zur Stadt überhaupt.

Maike Pötzsch ist die begeisterte Prinzessin nicht in die Wiege gelegt worden, stammt sie doch aus Hausen, wo man mit der Fasnet eher nicht viel anfangen kann. Das hat sich für sie in der inzwischen achtjährigen Beziehung zu Mark Kevin Pötzsch grundsätzlich geändert. „Spaichingen ist meine Heimat geworden“, sagt die 25-Jährige. Und doch sei sie gern und oft zuhause in Hausen.

Ein feuriges Paar hat sich gefunden

Die beiden adeligen Beinamen verraten es: Da hat sich ein feuriges Paar gefunden. Buchstäblich, denn vom Typus her sind sie beide eher die ruhigen, selbstbewussten Menschen. Aber beide sind in der Feuerwehr aktiv. Sie war als Kommandantentochter in der Beziehung „familiär vorbelastet“. Er ist in Spaichingen seit Jahren aktiver Feuerwehrmann.

Sie ist die erste Feuerwehrfrau in der Geschichte der Spaichinger Wehr. Beide aber in zwei verschiedenen Zügen. Wenn sie im Einsatz ist und er vielleicht zuhause bleiben kann, dann kann er trotzdem ruhig schlafen: „Ich kenne meine Kameraden, ich kann ich blind auf sie verlassen“, sie passen auf seine Frau auf. „Und andersrum“, sagt Maike Pötzsch.

19 ehemalige Prinzen an einem Ort

Fast als hätten sie einen Kurs für Blaublütige gemacht: Als Maike und „MKP“ am 5. Januar in die Skihütte kommen, betreten sie einen überaus erlauchten Kreis. Insgesamt 19 ehemalige Prinzen oder Prinzenpaare sind hier zum gemeinsamen Suppenessen. Wie jedes Jahr, bevor die heiße Zeit losgeht, treffen sie sich. Eine Idee von Prinz Markus Zimmerer vor ein paar Jahren.

Alle begrüßen und verstehen sich, wie im richtigen Leben gibt es Geschiedene und neu Verheiratete, sodass nicht überall das ganze Prinzenpaar dabei ist. Alle gehen herzlich mit allen um. Eine große Rolle spielt ganz offenbar die offene Art des Deichemauspräsi Steffen May.

Der macht zusammen mit anderen vorfastnächtliche Ratespiele und Reden - und natürlich stehen Maike und Marc mit im Mittelpunkt, trotz ihrer bescheidenen Art. Er hält eine Rede - gereimt -, die prima ankommt. Während er ein Schnäpsle mittrinkt, bleibt sie beim Mineralwasser. Sie trinkt halt nicht gern Alkohol, keine weiteren Gründe.

Hochzeitsdatum des Altvorderen: 11.11.11 um 11.11 Uhr

Die Runde ist lustig. Man kennt sich sowieso schon und unterhält sich mit den Vorgängerinnen und Vorgängern der blaublütigen Runde. Prinzenpaare aus 43 Jahren sind da, der frühere Ringpräsident Josef Dorn zum Beispiel mit seiner Frau Margret. Die Beiden haben am 11.11.’11 um 11.11 Uhr geheiratet. Oder Annette und Bernd Klaiber - allesamt im Raum eng verbunden mit der Spaichinger Fasnet.

Der Präsi ist der Prinzenmacher. Er sucht allein das neue Paar aus und er geht nur mit dem Vize das Paar besuchen, so im Mai. Im Juni schon geht es zur Schneiderin, zwei Wochen vor dem 11.11. besucht das neue das bisherige Prinzenpaar zum Spaghettiessen und holt sich erste Tipps. Ausgefuchste achten in der Zeit genau darauf, wo des Präsis Auto steht -, um vielleicht doch vor der Zeit herauszukriegen, wer das neue Prinzenpaar wird.

Nur der Präsi und der Vize wissen bescheid

Aber nur der Vize, der Präsi und das Paar selbst, später die Vorgänger, wissen es. Nicht einmal die Eltern. Das vor ihnen geheim zu halten sei sehr schwer gewesen, sagt Maike Pötzsch. Irgendwie ahnen die Nächsten manchmal vielleicht doch was. Jedenfalls geht Marcs Bruder wie immer zum Marktplatz am 11.11. 2023 und diesmal, wie als ob er eine Ahnung hätte, auch Vater Martin und erleben, wie alle über die Ernennung des Jüngsten jubeln.

Er ist als Hästrägervertrauensmann, Fasnet-Männertänzer und Feuerwehrmann in Spaichingen wohlbekannt, seine Frau inzwischen auch. Bei der Redoute am Samstagabend, wenn sie zum ersten Mal die wunderbaren Kleider tragen - er hat seine Uniform selbst entworfen, sie ist einer historischen Feuerwehr-Prachtuniform nachempfunden -, werden auch Alexander und Silke Maurer dabei sein.

Pötzschs senior nicht, der Vater kann nur an Veranstaltungen draußen teilnehmen, weil er lungenkrank ist, Saalveranstaltungen und damit mögliche Infektionen meiden muss. Aber stolz ist er schon auf seinen Jüngsten, der Vater, sagt der Prinz, auch wenn er es nicht so zeigt. „Er kann es nicht leugnen.“

Lauter glänzende Kinderaugen wegen der schönen Prinzessin

Die heiße Zeit steht noch bevor: Redoute am Samstag, Frauenfasnet mit Prinzenfanclub, Kolpingfasnet, Schmotziger, TV-Fasnet, Umzug, Skihangfasnet... Bei der Seniorenfasnet diese Woche waren die beiden „Ms“ schon als Prinzenpaar und haben es genossen. Die Purzelgarde dabei. Denn die Prinzengarde gehört ja insgesamt zum Hofstaat. Viele glänzende Augen, wie schon beim Fototermin mit den Pagen Tim Wenzel, Matija Keck und Anna Heim, die ganz verzaubert waren von der schönen Prinzessin. Und die verdrückt gerührt so manche Träne.

Überhaupt sind beide sehr kinderlieb. Prinz Marc hat gleich drei Patenkinder: Seine Nichte Lia und Tim und Mona Wenzel. Und sie wissen, was sie aneinander haben. Zuverlässig ist er, „meistens immer pünktlich“, hilfsbereit und liebevoll, so beschreibt sie ihn. Er: „Fürsorglich ist meine Maike“, überpünktlich, zielstrebig und willensstark sei sie. Beide seien sie ein bisschen stur. Davon merkt man aber nichts.

Fasnet ist Heimat

Corona hätte dem Prinzenpaar fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vor dem 11.11. war sie eine Woche krank, letzte Woche der Prinz. Deshalb hat er auch das zweite Narrentreffen nicht aktiv mitgemacht. Die vorherigen aber schon. Aber weil eben auch das Hästrägerherz in ihm schlägt, nicht auf der Ehrentribüne sondern im Umzug. Selbstverständlich ausgestattet mit allen Utensilien, die vorgeschrieben sind.

Da habe ich geweint. Maike Pötsch

Was Tradition angeht, da kennt der ansonsten so verbindliche Prinz kein Pardon. Die richtigen Schuhe, Handschuhe, Fliegen - das muss sein. Tradition, die Stadt, die Vereine, der Brauch, die samstägliche Currywurst beim Theo auf dem Marktplatz, die zelebriert wird. Pötzsch ist einer der Spaichinger, die Heimweh bekommen, wenn sie länger als fünf Tage weg sind. Und die niemals woanders leben wollen. „Das ist Heimat“, sagt er und die Liebe zu seiner Stadt ist fast greifbar.

Angeln und auf den Berg gehen geben Kraft

Wenn er, der Brandschutzbeauftragte bei Uhren Hermle in Reichenbach, Ausgleich sucht, sitzt er, am liebsten mit seinem Freund Thorsten Bühler, beim Angeln. Ganz still und lässt die Gedanken gleiten. Sie findet diesen Stopp-Punkt aus dem Berufs- und Feuerwehrleben an einem Kraftort der Spaichinger: Sie läuft am Wochenende oder nach der Arbeit als medizinischer Fachangestellte auf den Berg. Da kommt man runter beim Raufgehen durch den Wald und dem Blick hinunter in die neue und hoch zur alten Heimat.

Geheiratet wurde 2022 standesamtlich und ein Jahr später kirchlich in Hofen. Zur Hochzeit schenkte er ihr ein Strohhansele mit echtem Rockstroh, erzählt Maike Pötzsch. „Da habe ich geweint.“

Die Verhandlungen um die Hochzeitsreise hat sie inzwischen verloren: Sieben Tage, nicht länger, hat sich der heimatverbundene Prinz heraushandeln lassen, für eine Kreuzfahrt. Aber das Ziel bestimmte sie: Norden. Und damit das Heimweh nicht allzu groß wird, kommen Spaichingen und die Fasnet gleich mit. Das Ex-Prinzenpaar Reisbeck.