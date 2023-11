Vielleicht sollten alle mal in die Schule der Professionalität nach Singen gehen. Da wurde schon am Vorabend der dortige Martini-Markt aus wettertechnischen Gründen abgesagt, aber die Stadt entschied gleichzeitig, den Verkaufsoffenen Sonntag stattfinden zu lassen. Das wurde professionell und breit mittels einer Pressemitteilung verbreitet. Sodass die Gäste genau wussten, was sie in der Stadt zu erwarten hatten.

Posts sollen reichen?

Bei uns sollten ein paar Posts in Sozialen Medien reichen, was natürlich alles andere als professionell ist.

Für Spaichingen hätte, wenn die Stadt im Boot gewesen wäre, diese kurzfristig eine Veranstaltung zaubern können. Man hätte sich auf die sicher niemals stattfindenden Gerichtsverfahren freuen dürfen, wenn sich jemand lächerlich gemacht und einen Verstoß gegen den Paragrafen 8 des Ladenöffnungsgesetzes ‐ nach einer dermaßen kurzfristigen Absage ‐ moniert hätte.

Wollen wir wetten?: Kein Mensch hätte da was zu kritisieren gehabt, wenn die Stadt hier phantasievoll reagiert hätte.

Marktabsage ist verständlich ‐ VO-Sonntag-Absage nicht

Denn nach dem stürmischen Samstag war durchaus richtig und verständlich, dass der Markt mit seinen großflächig dem Wind Angriffsfläche bietenden Ständen aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde. Dafür hatten alle ‐ vergeblich kommende Gäste wie die Vereine ‐ Verständnis.

Es bleiben aber trotzdem offene Fragen: Warum wurde ‐ wenn schon der Markt abgesagt ist ‐ so kurzfristig auch der VO Sonntag abgesagt? Warum erst so spät? Warum hat die Stadt nicht unkonventionell reagiert und eine improvisierte Ersatzveranstaltung etwa mit Spaichinger Bands oder Alleinunterhaltern in der Turnhalle zusätzlich zu der sowieso stattfindenden Veranstaltung in der Stadthalle organisiert, um den gesetzlichen Rahmen zu erfüllen ‐ die Leute waren ja sowieso in der Stadt?

Und die wichtigste Frage: Wie kann es sein, dass städtische Wirtschaftsförderung, und das ist der Verkaufsoffene Sonntag, offenbar von den Entscheidungen eines privaten Veranstalters abhängt und nicht von der Stadt. Also warum ist nicht die Arge Veranstalterin des Marktes und die Stadt Veranstalterin des VO Sonntags? Ab Montag ist Bürgermeister Markus Hugger wieder im Amt.

Wir werden Antworten suchen.