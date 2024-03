Alle Schülerteam stehen im Bundesfinale

Im Robotik-Nachwuchswettbewerb Robocup German Open, der Ende Februar in Mannheim stattfand, haben sich alle sechs Schülerteams des Gymnasiums Spaichingen für das Bundesfinale qualifiziert.

Laut Pressebericht ist der Robocup ein weltweit bedeutendes Technologieevent für intelligente Roboter in den Bereichen Entwicklung und auch Bildung. Mit dem Robocup Junior, der für Schülerinnen und Schüler im Alter bis 19 Jahre offen ist, gibt es einen internationalen Nachwuchswettbewerb. In diesem Jahr sind 60 Teams beim Robocup-Qualifikationsturnier in Mannheim in den Kategorien Line und Maze angetreten, um einen der Startplätze für das Bundesfinale zu erreichen. Mit dabei waren auch sechs Teams vom Gymnasium Spaichingen.

In der Kategorie Rescue Maze müssen die selbst entwickelten Roboter autonom durch ein Labyrinth finden und dabei Hindernisse meistern und über Kamera und selbst entwickeltes, maschinelles Lernen (kI) Markierungen erkennen, an denen sie selbstständig sogenannte Rescue Kits ablegen müssen. Dabei wird nach Erfahrung der Schülerinnen und Schüler unterschieden, sodass die Einsteiger in einer eigenen Klasse, Maze entry, antreten. In der WM-Liga Maze konnten die Spaichinger Jakob Wangerin und Jonas Müther (Team „Jak und Jonas“) als Erstplatzierte souverän das Ticket für das Bundesfinale Mitte April in Kassel ziehen.

Die Einsteiger-Liga Maze entry wurde ebenfalls von den Spaichinger Teams dominiert. Hier gewannen Felix Hafner und David Schuhmacher (Team „RescueRush“) vom Gymnasium, die sich einen spannenden Wettbewerb mit dem zweitplatzierten Team „RashRescue“ mit Joel Dankert und Viacheslav Pobereznichenko, das ebenfalls aus Spaichingen stammt, lieferten. Auch die Plätze drei und vier gingen - mit Julian Roussety, Simon Müther und Mal Zena (Team „Schraubmal“) sowie Sara Alhalabi, Batoul Alhalabi, Lisa Winze (4. Platz - Team „9/10tel“) nach Spaichingen.

Ganz knapp und mit einer Portion Glück nach teilweise ganz viel Pech mit Motor- und Elektronikschäden in den Qualifikationsläufen qualifizierten sich Jason Bernhard und Mathis Keil (Team „Team“) als Siebtplatzierte fürs Bundesfinale in Kassel qualifiziert.