Aline Rotter-Focken hält Impulsvortrag zu „Wille schlägt Talent“

Die ehemalige Weltmeisterin im Ringen, die nach dem Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio ihre Karriere beendet hat, Aline Rotter-Focken, kommt auf Einladung des TV Spaichingen am Freitag, 10. November, in die Stadthalle Spaichingen. Das Thema ihres Vortrags „Wille schlägt Talent“ knüpft eng an ihre sportlichen Erfolge und die damit verbundenen körperlichen und mentalen Herausforderungen an.

Seit 2006 bis 2020 erzielte Aline Rotter-Focken zahlreiche Siege auf internationaler Ebene. Sie erhielt mehrfach Auszeichnungen für Ihre Erfolge, so wurde sie zum Beispiel fünfmal zur Ringerin des Jahres in Deutschland sowie zur NRW-Sportlerin des Jahres gekürt. Inzwischen ist die 32-Jährige Mutter und blickt auf eine lange und erfolgreiche Zeit im Spitzensport zurück.

Eine großartige Sportlerin wird die Zuhörer mitnehmen in einen spannenden Vortrag über Motivation, Disziplin, Erfolg aber auch Misserfolg. Nach dem Vortrag wird es die Möglichkeit für Fragen und auch für Fotos geben. Die Veranstaltung in der Stadthalle Spaichingen beginnt um 19 Uhr (Einlass um 18.30 Uhr). Eintrittskarten können in der Geschäftsstelle des Turnverein Spaichingen, Hauptstraße 136, zu den Öffnungszeiten abgeholt werden. Der Eintritt ist kostenfrei.