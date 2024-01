Der Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen freut sich darüber, dass durch eine zusätzliche Stelle das erfolgreiche Modell Donaudocs auch auf den nördlichen Landkreis ausgeweitet werden soll. Dies sagt dessen Vorsitzender Albrecht Dapp. Denn diese Idee habe der Verein bereits vor eineinhalb Jahren eingebracht, da war die Zeit aber offenbar noch nicht reif.

Auch im nördlichen Landkreis vakante Stellen

Jetzt hat der Landkreis 45.000 Euro im Haushalt für eine Stelle genehmigt, die die ärztliche Versorgung nach dem Tuttlinger Modell auch im nördlichen Landkreis unterstützen soll. Denn auch hier sind Kassensitze vakant und auch hier sind manche Arztpraxen noch ohne Nachfolger oder Nachfolgerin.

Der Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen habe sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheitsversorgung auch über Spaichingen hinaus zu unterstützen, sagt Vorsitzender Albrecht Dapp, der schon im vergangenen Frühjahr die Idee einer Ausweitung aufgebracht hatte. Bisher sei er noch nicht eingebunden in diese Überlegungen.

Ärzte sollen sich vernetzen

Bei der Information über diese Ausweitung durch die vom Kreis geschaffene Stelle habe der Landkreis auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Ärzte des nördlichen Landkreises sich vernetzen, ihren Bedarf formulierten und Ansprechpartner definieren sollten.

In Tuttlingen war das vor zehn Jahren genau die Keimzelle des Donaudocs-Modells gewesen. Einige niedergelassenen Ärzte haben sich vernetzt.

Studierende für Übernahmen gewinnen

Die Strategie, Studierende oder Famulanten an die hiesigen Praxen und die große Unterstützung in Tuttlingen beziehungsweise jetzt auch darüber hinaus heranzuführen, und dadurch vielleicht für die Übernahme eines Kassensitzes zu gewinnen, scheint erfolgreich. Die Zahl der vakanten Stellen nahm um zwei ab.

Dapp war in einer ersten Besprechung für die in diesem Jahr vom 13. bis 15. Mai stattfindende Summerschool - einem dreitägigen Angebot für Studierende in den letzten Semestern der Firma Aesculap und dem Klinikum Landkreis Tuttlingen - einbezogen und habe die Unterstützung des Vereins angeboten.

Verein unterstützt aktiv

Doch was kann ein Verein in Spaichingen hier bewirken, der selbst zwar zwei Ärzte in seinen Reihen hat, aber keine praktizierenden? - Kontakte herstellen, Werbemaßnahmen unterstützen, kleine Stipendien für Bücher, Workshops oder Lehrgänge beisteuern, sich einfach aktiv kümmern, sagt Albrecht Dapp auf unsere Anfrage.

Daher ist sowohl der Förderverein Gesundheitszentrum Spaichingen wie auch die DonauDoc Initiative und damit die Geschäftsstelle DonauDoc der Stadt Tuttlingen Sponsor.

Die Summerschool ist nicht identisch mit Blockpraktika oder Famulaturen, diese finden im Rahmen des Studiums beziehungsweise der formellen ärztlichen Ausbildung statt.

Nachfolger niederschwellig interessieren

Arztpraxen, die solche Aus- und Weiterbildungen bei sich ermöglichen, haben auch eine größere Chance auf erneute Bewerbungen, sagen Fachleute. Und je mehr die Ärzte selbst vernetzt sind, desto eher können dann Bewerbungen auch an Kollegen weiter gegeben und so eventuelle Nachfolger niederschwellig interessiert werden.

Wie genau die Struktur der Donaudocs Nord aussehen soll - es gibt ja jenseits der von der Stadt Tuttlingen eingerichteten Geschäftsstelle verschiedene weitere Stellen, die sich mit der Gesundheitsversorgung im Landkreis beschäftigen am Landratsamt und im Rahmen der Gesundheitszentrum Spaichingen GmbH plus den Wirtschaftsverband Heuberg -, werden wir in einem weiteren Bericht aufgreifen.