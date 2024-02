Für die schwierige Materie erstaunlich wenig Diskussionsbedarf hat der Technische Ausschuss bezüglich eines Bauvorhabens gehabt, das im hinteren Bereich des ehemaligen „Weindorfs“ gebaut werden soll. Das Acht-Wohnungen-Haus mit mehreren weiteren Abweichungen zum Bebauungsplan lehnte der TA bei zwei Enthaltungen ohne Begründung ab. Man wolle am bestehenden Bebauungsplan festhalten, so der Beschlussvorschlag. Ein weiteres Thema stand außerdem an: In der Nähe des Umspannwerks will die RN-Energies Holding einen Strom-Großspeicher bauen als Puffer für die Schwankungen bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien.

Der Bebauungsplan Gartenstraße wurde 2008 rechtskräftig. In dem Bereich, der auch das ehemalige Brauereilager und andere Teile der ehemaligen Waldhornbrauerei umfasste, sollten auf großzügigen Grundstücken Einfamilienhäuser mit zwei Wohneinheiten gebaut werden, was auch geschah.

Langes Verfahren

Das Verfahren zog sich damals, weil die damalige Verwaltung unbedingt auch einen Teil des Weindorf-Parkplatzes für die Erschließung einbeziehen wollte.

Das wollte die Besitzerin aber nicht. Schließlich wurde die Straße drumherum geführt und zwei Baufenster auf dem Parkplatz vorgesehen. Der ist von der jetzt vorgestellten Planung aber nicht betroffen, sondern das Gelände hinter dem historischen „Hasen“.

Sechs Ausnahmen beantragt

Insgesamt sechs Ausnahmen vom Bebauungsplan hat der Bauträger beantragt, stellte Baurechtsamtsleiter Christian Frank den Sachverhalt vor. Bei dreien, könnte man aus rechtlicher Sicht mitgehen. Nämlich Beim Drehen der Firstrichtung, beim Überschreiten der Baugrenze, was eigentlich ein Verschieben des Feldes ist, sowie bei den geplanten Dachaufbauten.

Was ohne Bebauungsplanänderung nicht im Zuge der Befreiung genehmigt werden kann, weil die Abweichungen zu groß sind, ist das Aufdimensionieren vom Einfamilien- auf ein Acht-Einheiten-Haus, das Überschreiten der zulässigen Firsthöhe um 90 Zentimeter sowie das „Ausziehen“ von Gebäudeteilen jenseits des vorgeschriebenen Satteldachs, die dann mit einem Flachdach versehen seien.

Zwar gebe es, so Frank in der Umgebung Gebäude, wo dies architektonisch so gemacht worden sei, aber längst nicht in der jetzt beantragten Größe.

„Schleierhafte“ Entscheidung 2006

Das Argument, in der Gartenstraße 20 befinde sich ebenfalls ein Gebäude mit sechs Wohneinheiten, ließ Frank nur insofern gelten, dass es heute schleierhaft sei, wie es 2006 genehmigt werden konnte. Allerdings spiele das keine Rolle, weil dies vor der Rechtskraft des bestehenden Bebauungsplans geschehen sei.

Bauamtsleiter Benedikt Schmid erinnerte die Räte daran, dass Innen- vor Außenentwicklung Priorität habe. Trotzdem entschieden sie, die beantragten Ausnahmen zum Bebauungsplan nicht zuzulassen. Ob der Bauträger nun selbst eine vorhabenbezogene Bebauungsplanänderung anstrebt und der Gemeinderat dem zustimmen würde, bleibt abzuwarten.

Große Batteriespeicheranlage

Schon im Oktober hat sich der Gemeinderat mit dem Ansinnen der RN-Energies Holding beschäftigt, im Gewerbegebiet in der Keplerstraße nahe dem Umspannwerk eine große Batteriespeicheranlage zu bauen, die Strom speichern kann und dann gemäß der Nachfrage Strom an den Märkten an- und verkauft. Dass Speicheranlagen aufgebaut werden müssen, ist klar, weil der Strom aus erneuerbaren Energien schwankt und in Hochphasen zu viel Energie produziert, die dann nicht genutzt wird oder die Anlagen werden heruntergeregelt. Oder es wird zu wenig produziert und die Versorgung ist nicht mehr durchgängig sicher.

Der TA gab dem Investor grünes Licht, hier weiter zu planen. Ganz wichtig aber war die Frage des Grundstücks und damit der Lärmbelastung für ein Wohnhaus. Doch hier scheint sich eine Lösung anzubahnen.