Spaichingen

Abschlussfeier in der Stadthalle

Spaichingen / Lesedauer: 2 min

Auf der Bühne versammelt: der Abschlussjahrgang der Realschule Spaichingen. (Foto: Realschule Spaichingen )

Mit dem Schulabschluss in der Tasche beginnt für die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler der Realschule Spaichingen ein neuer Lebensabschnitt. Deren Verabschiedung fand am Freitag der Vorwoche in der Stadthalle statt, wie die Schule mitteilt.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 11:43 Von: sz