Abi–Jahrgang 1998 feiert Jubiläum

Mit einem zweitägigen Klassentreffen hat der Abiturjahrgang von 1998 vor wenigen Tagen sein 25–jähriges Jubiläum gefeiert. Von den damals 61 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums waren rund 40 mit dabei und erlebten schöne und entspannte Stunden im Kreise ihrer früheren Mitschülerinnen und Mitschüler.

Die weiteste Anreise hatte Norbert Klein, der eigens für das Treffen aus Neuseeland „eingeflogen“ war. Mit einem gemeinsamen Abendessen im „Kreuz“ begann das Fest am Freitagabend. Bereits hier bot sich die Gelegenheit zum Austausch und zum Gespräch. Manche hatten sich seit Jahren oder sogar seit dem Abitur im Juni 1998 nicht mehr gesehen. Umso ausgiebiger wurde das Wiedersehen bis spät in die Nacht gefeiert.

Am Samstagnachmittag wurde das Jubiläum dann im Gymnasium fortgesetzt: Hausmeister Herbert Schnee ermöglichte den Gästen einen Rundgang durch das — inzwischen deutlich veränderte und erweiterte — Schulgebäude und informierte über aktuelle Entwicklungen in der Schule. Dabei brachten die Abiturientinnen und Abiturienten ihr damaliges Abi–Denkmal im Treppenhaus wieder an. Erfreulich war in diesem Zusammenhang die Begegnung mit ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern, darunter Toni Meßmer, Fritz Fuchshuber, Ulrike Höfler, Maria Schaudt und Wolfgang Schmid.

Im früheren Chemie–Saal schauten die Jubilare den Abifahrt–Film an, den Daniel Butsch digitalisiert hatte. Im Frühjahr 1998 hatte er vom Gymnasium einen Camcorder ausgeliehen bekommen, mit dem er die Fahrt nach Neapel und Sorrent unterhaltsam aufgezeichnet hatte. Zum Abschluss hatte das Organisationsteam um Dorothee Hauser, Daniela Koringer, Nicole Rombach, Jeannette Lekitsch, Rüdiger Weber und Tobias Schumacher einen geselligen Abend an der Skihütte vorbereitet. Hier waren auch die Familien der Jubilare eingeladen und verbrachten sonnige Stunden mit dem herrlichen Blick auf Spaichingen.