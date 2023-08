Eigentlich hätte das große Spaichinger Umleiten schon im Mai anfangen sollen. Doch zum Glück für Pendler zwischen Rottweil und Tuttlingen und gleichzeitig auch zum Pech für diese wird die Stadt beziehungsweise werden der Bund und die Stadt zusammen den letzten Abschnitt der Primdolen–Sanierung erst ab September beginnen. Bis zum Winter soll gebaut werden. Eine einspurige Führung macht es zumindest nicht nötig, die Balgheimner Straße in gleich zwei Richtungen als Ausweichstrecke zu nutzen.

Von einer Sperrung in die nächste

Glück, weil die große Baustelle bei Wurmlingen, wo derzeit die B 14 gesperrt und der Verkehr — mit vielen Staus vor allem vor der Ferienzeit — umgeleitet wird, Anfang September fertig sein soll. Pech, weil es natürlich bei wieder anrollendem Berufs– und Schulverkehr wieder Staus in und vor Spaichingen geben wird. Es sei denn, die Berufspendler steigen aufs Rad oder den Zug um.

Die Stadt wirft derzeit Flugblätter in die Briefkästen der Stadt ein, die noch einmal auf die geplante Baustelle hinweisen — und auch auf die Umleitung. Eine Spur führt an der Baustelle vorbei übers Lidl–Gelände, die zweite leitet den Verkehr ab der Abzweigung in die Balgheimer Straße genau auf der Gemeindegrenze zwischen Spaichingen und Balgheim Richtung Spaichingen ab.

Hindenburgstraßen–Anlieger müssen woanders parken

Schwierig ist diese Umleitung aber nicht nur deswegen, sondern weil wegen des Komplettumbaus des Ochsenkreisels auch die eigentlich an der Baustelle vorbei führende Spur an der Engestelle „Teufelsinsel“ vorbeigeführt werden muss. Danach geht es durch die Hindenburg– und Dreifaltigkeitsbergstraße wieder zurück auf die B 14. Und andersrum.

Anfang September war der frühest mögliche Starttermin. Benedikt Schmid

Die Hindenburgstraßen–Anlieger sind diesmal also vor allem betroffen. Weil sie während der Bauzeit auch nicht vor dem Haus parken dürfen, werden Extra–Parklätze auf dem Lidl–Gelände eingerichtet.

Wichtig ist der Stadt deshalb, so Stadtbaumeister Benedikt Schmid, dass der überörtliche Schwerlastverkehr weiträumig um Spaichingen herum geführt wird. Entsprechende Schilder sollen die Laster etwa schon in Tuttlingen „abfangen“. Was allerdings die Navigationsgeräte damit machen, ist eine andere Frage.

Zugreifen, solange das Geld da ist

Dass die Baustelle trotz der großen Verzögerung doch umgesetzt wird, liegt auch an der Flexibilität der Stadt. Denn als die Maßnahme schon fertig für die Ausführung vom Büro Breinlinger geplant war und kurz vor der Ausschreibung stand, kam die Hiobsbotschaft vom Regierungspräsidium: Kein Personal für die Umsetzung.

Das Geld war aber im Haushalt, auch des Bundes, der 95 Prozent der Kosten von zwei Millionen trägt. Und weil es keineswegs gesichert gewesen sei, ob das auch im nächsten Jahr so wäre, bot die Stadt nach den Freischaufeln von Kapazitäten an, die Baumaßnahme im Auftrag des RP selbst auszuführen. Das werden Tiefbauamtsleiter Gerold Honer und sein Mitarbeiter Rainer Götz.

Das aber kostete wieder Zeit für Absprachen, Verhandlungen, Verträge. Kurz, die Ausschreibungen erfolgten spät und die Vergabe dann Mitte Juni im Gemeinderat. Dann erst konnte die ausführende Firma mit der Bestellung der extra anzufertigenden Betonteile der Primdole beginnen, Personalplanung inklusive Betriebsferien anpacken und andere laufende Projekte abstimmen, so Schmid. „Anfang September war der frühest mögliche Starttermin.“

Im Winter fließt der Verkehr wieder

Gebaut wird bis Ende November/Anfang Dezember, der Verkehr soll über den Winter wieder freigegeben und dann im Frühjahr die Umleitung wieder eingerichtet werden. Ganz fertig sei die Baustelle dann im April 2024.

Der Wall entlang der B 14 wird als erstes abgetragen und statt der alten, zu dünnen Primdole, wie entlang der übrigen Hauptstraße in den letzten 20 Jahren, große Betonfertigteile eingebaut. Damit ist diese letzte Engstelle beseitigt und die Stadt auch besser vor Hochwasser geschützt. Außerdem wird die Prim auf einer Länge von 50 Metern offen gelegt und renaturiert.

Statt des Walls solle eine Lärmschutzwand die angrenzenden Bewohner der Primstraße vor dem Straßenkrach schützen, so Schmid. Und im Zuge der Arbeiten sollen auch Bereiche der angrenzenden Straßen erneuert und Verkehrsinseln für Fußgänger angepasst werden.

Erste Maßnahmen zum Radwegskonzept

Außerdem sind erste Maßnahmen für die Umsetzung des Radwegskonzepts der Stadt geplant. Dieses soll dem Gemeinderat aber erst am 9. Oktober vorgestellt werden.

Einen Wermutstropfen gibt es doch: Es gab keine weiteren Verhandlungen mit Lidl, die Zeitverzögerung, die Lidl ja auch hat, weil es erst dann neu bauen darf, wenn die Maßnahme zum Hochwasserschutz umgesetzt ist, nochmal aufzugreifen: Auf dem flachen Gebäude hätte man nämlich wie beim Wehinger Aldi ohne weiteres auch einfache Wohnungen bauen können.

Dazu sei die Bauplanung bereits beschlossen, Lidl habe abgelehnt das zu machen, es gibt keinen neuen Sachstand, so Schmid.