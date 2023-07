Spaichingen

„A lot of Gemütlichkeit“

Lesedauer: 4 min

Die jungen Leute aus Chicago halten das donauschwäbische Erbe aufrecht und zeigen auf der Bühne im Stadtgarten ihre traditionellen Trachten und Tänze. (Foto: Kurt Glückler )

Kulturelle Minderheiten pflegen ihr Erbe meistens besonders, damit dieses in der Mehrheitskultur nicht untergeht. Das wird auch an der US–amerikanischen Tanzgruppe aus Chicago deutlich, die jüngst im Rahmen der Donauschwäbischen Wochen in Spaichingen zu Gast war.

Von: Frank Czilwa