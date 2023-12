Spaichingen

8000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

Spaichingen

Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden (Foto: dpa )

Rund 8000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Mercedes sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Mittwochvormittag an der Kreuzung der Dreifaltigkeitsbergstraße mit der Hindenburgstraße in Spaichingen passiert ist.

Veröffentlicht: 27.12.2023, 15:03 Von: sz