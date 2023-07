520 Kilometer in zehn Tagen quer durchs australische Outback bei sengender Hitze und teils unwegsamen Trails — selbstredend zu Fuß: Was sich für Normalsterbliche anhört wie ein Todesmarsch, klingt bei Ultraläufer Marc Schneider fast wie ein Spaziergang.

Der 52–jährige Spaichinger hat den Ultra–Etappenlauf „The Track Australia“ in Down Under nicht nur heil hinter sich gebracht, sondern schaffte es sogar als drittschnellster Läufer aufs Siegertreppchen.

Das Ziel: Einfach nur ankommen

In blanken Zahlen liest sich die Leistung von Marc Schneider folgendermaßen: 520 Kilometer in neun Etappen in 73:26:09 Stunden. Nur zehn der 26 Läufer erreichten das Ziel. Die letzten 137 Kilometer ließ Schneider in gut 20 Stunden hinter sich — und wurde sogar Dritter. „Dabei war mein Ziel, anzukommen und nicht Letzter zu werden“, sagt Schneider.

Andere haben das auch schon geschafft, warum sollte ich das nicht schaffen? Marc Schneider

Die Vorbereitung auf diesen langen Etappenlauf hatte den Spaichinger trotz eines im Vorfeld abgebrochenen Testlaufs von 50 Kilometern zuversichtlich gestimmt, da er nur fünf Wochen später einen 100–km–Lauf souverän zu Ende brachte.

Lediglich die letzte Etappe mit 137 Kilometern nach fast 400 bereits bewältigten Kilometern bereiteten ihm etwas Sorgen. „Aber andere haben das auch schon geschafft, warum sollte ich das nicht schaffen?“, sagte sich Schneider selbst.

Schnell laufen für längere Ruhephasen

Die Taktik war dann auch, nicht zu langsam zu laufen. Denn je länger man für die Etappe auf dem Weg ist, desto kürzer bleibe hernach im Etappenziel die Zeit zum Schlafen und Regenerieren, merkt Schneider an. Manch einer seiner Mitstreiter musste aus diesem Grund entkräftet aufgeben, weil er zu wenig Schlaf nach einer „Bummel–Etappe“ bekam.

Marc Schneiders „Marschgepäck“ für die 520 Kilometer (Foto: Marc Schneider )

Mitte Mai ging es dann mit dem Flieger von Zürich über Singapur und Sydney bis nach Alice Springs ins australische Outback. Im Camp wurde vor dem Start das Equipment jedes Läufers überprüft, denn für jeden Tag mussten mindestens 2000 Kalorien eingepackt sein. Daneben musste im Rucksack noch eine leichte Luftmatratze, Kochgeschirr, eine leichte Daunenjacke und Verbandszeug verstaut werden.

Aber eben nur so viel Zusatzgewicht wie unbedingt nötig. Das restliche Gepäck wurde in ein Fahrzeug verladen und ans Ziel verfrachtet. „Auf dieses Gepäck hatten wir dann erst nach dem Zieleinlauf wieder Zugriff“, sagt Schneider.

Unberührte Natur und „Dust roads“

„Die Strecke zu laufen, war eigentlich nie wirklich ein Problem — so im Nachhinein“, sagt Schneider. Bis auf eine Blase, die sich der Spaichinger gleich auf der ersten Etappe zuzog und bis ins Ziel mit sich schleppte. Zudem seien die ersten beiden Etappen mit ordentlich Höhenmetern gespickt gewesen, was die Muskulatur schon direkt am Anfang belastete.

Marc Schneider (rechts) musste seine Trail-Erfahrung auspacken (Foto: Privat )

Es ging über Felsen, auf schwierigen Wanderwegen, auf einem kleinen Bergrücken und in ausgetrockneten Flussbetten. „Das zu erleben und diese meist unberührte Natur zu sehen, das ist auch für mich immer wieder erstaunlich und treibt mich dazu an, weiterzugehen und mehr zu leisten, als ich mir anfangs zugetraut hatte“, so der Spaichinger. Die weiteren Etappen verliefen flacher, führten durch ausgetrocknete Flüsse und auf Sandpisten — staubige „Dust Roads“.

Mit Laufkamerad gegenseitig gepusht

Die letzte Etappe hatte es mit ihren 137 Kilometern in sich. Marc Schneider machte es so wie den Großteil des Rennen und lief gemeinsam mit einem Teilnehmer, mit dem er sich auf dem Trail angefreundet hatte.

Ich habe in den Jahren gespürt, wie diese Ausdauerleistung mir guttut — nicht dem Körper, sondern meinem Kopf. Marc Schneider

„So konnten wir uns gegenseitig pushen und einiges an Zeit gutmachen. Die letzten sieben Kilometer lief der Spaichinger dann komplett durch. „Ich wollte eigentlich noch versuchen, unter 20 Stunden zu bleiben, aber die Strecke war einfach noch zu weit. Und so habe ich die Etappe mit 20:05:50 Stunden geschafft“, sagt Schneider.

Keine Konkurrenz auf der Strecke

Zwar sei das Ganze ein Wettbewerb, doch unter den Teilnehmern herrsche ein großer Zusammenhalt. „Wir hatten auf der Strecke und im Camp immer eine sehr gute Stimmung. Die Konkurrenz auf der Strecke war nie ein Problem. Jeder hat dem anderen gegönnt, schneller zu sein und sich besser zu platzieren. Jeder wusste, was er oder sie leisten kann und war sich bewusst, dass ein schnellerer Lauf auf einer Etappe auch bedeuten kann, das Rennen aufgeben zu müssen, weil man sich übernommen hat“, beschreibt Schneider die Atmosphäre der Läufer untereinander.

Trotz der Strapazen immer ein Lächeln auf den Lippen: Marc Schneider. (Foto: Shams )

Warum tut man sich so etwas an? Solche Fragen bekommt Marc Schneider öfter gestellt, wenn er von seinen Reisen und Ultraläufen erzählt. „Eine vernünftige Antwort fällt mir dabei nicht ein, zumindest keine, die ein Außenstehender versteht. Es macht mir eben Spaß und ich sehe Länder und Landschaften, die man als Tourist nie sieht. Ich habe in den Jahren gespürt, wie diese Ausdauerleistung mir guttut — nicht dem Körper, sondern meinem Kopf“, sagt Schneider.

Und was war sein sehnlichster Wunsch, nachdem er in Australien das Ziel erreicht hatte? „Hinlegen und schlafen — aber das ging nicht. Ich hatte zu viel Adrenalin im Körper“, lacht Schneider.

Neue Herausforderungen warten schon

Neue Abenteuer und Herausforderungen hat Marc Schneider aber bereits im Visier. Der Veranstalter des Australien–Rennens bietet noch ähnliche 520–Kilometer–Rennen in Bolivien und durch die Wüste in Namibia an. Dort peilt Schneider 2024 seine Teilnahme an. Und dann gibt es da noch einen Non–stop–Wettbewerb in Mauretanien — der führt über 1200 Kilometern durch die Wüste in Nordwestafrika. Wie geschaffen für Ultra–Läufer Marc Schneider.