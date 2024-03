Nicht geglaubt hatte Richterin Mirjam Glunz einem 78-Jährigen aus einer Kreisgemeinde, dass er eine halbautomatische FN Browning Pistole am Tag einer angemeldeten Kontrolle erst wenige Stunden zuvor in seinen Waffenschrank gelegt hatte. Sie fällte das Urteil wegen vorsätzlichem unerlaubten Waffenbesitzes sogar noch oberhalb der Forderung des Staatsanwalts: 100 Tagessätze zu je 50 Euro, statt der geforderten 100 Tagessätze zu je 45 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, es wurden Rechtsmittel eingelegt.

Das wollte der Rentner nicht auf sich sitzen lassen: Jahrzehntelang als Sportschütze und Jäger im legalen Besitz von Waffen, sollte er nach einer Kontrolle der Waffenbehörde einen Strafbefehl von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro bezahlen. Dagegen hatte er Einspruch eingelegt und so landete die Sache vor dem Spaichinger Amtsgericht wegen „vorsätzlichen unerlaubten Waffenbesitzes“.

Renovierungsarbeiten gegen nächtliche Schmerzen

Letztlichen Ausschlag gab, dass die Richterin die Schilderungen, wie die Waffe in seinen Besitz gekommen ist, nicht geglaubt hat.

Folgendes war passiert: Nach einer Impfung und ohnehin gesundheitlich angeschlagen habe der Mann, so seine Schilderung, zur Ablenkung von seinen Schmerzen wieder nachts nicht schlafen können und sich auf den Dachboden zurückgezogen, wo er sukzessive marode Bretter von dem 120 Jahre alten Haus ausgetauscht habe.

„Da haben wir noch was, das ist ein Fundstück.“ Der Angeklagte

Da habe er die verrostete Waffe gefunden und in einen ebenfalls im Dachboden stehenden Waffenschrank verschlossen. Er habe ja gewusst, dass die Kontrolle der Jagdwaffen und ihrer ordnungsgemäßen Verwahrung am nächsten Tag anstehe.

Nach dem Krieg nicht abgegebene Waffen

Als er den Kontrolleurinnen dann am folgenden Tag seine Waffen aus den beiden vorn und dem dritten um die Ecke stehenden Schrank zum Abgleich mit der Waffenbesitzkarte gereicht habe, habe er auch die bisher in der Nacht gefundenen Waffe herausgereicht mit den Worten „Da haben wir noch was, das ist ein Fundstück.“

Dass eine solche Waffe in einem alten Haus bei Renovierungsarbeiten gefunden werde, sei nichts Ungewöhnliches, sagte Verteidiger Oliver Hirt. Denn es habe nach dem Krieg eine Verordnung der französischen Militärverwaltung gegeben, dass alle Waffen bis August 1945 abzugeben seien, ansonsten drohe die Todesstrafe. Wer zu spät dran war, versteckte die Waffe dann manchmal.

„Dass das Paket so brisant ist, habe ich nicht gedacht“, Der Angeklagte

„Dass das Paket so brisant ist, habe ich nicht gedacht“, so der Angeklagte. Die beiden Kontrolleurinnen, die 50 bis 60 Kontrollen im Jahr machen, schilderten den Ablauf ähnlich, bis auf eine entscheidende Abweichung: Er habe bei der Übergabe nicht gesagt, dass er sie wenige Stunden zuvor gefunden habe, sondern nur, dass es die Waffe des Vaters seiner Frau sein könnte. Eine Renovation hätten sie nicht gesehen.

Das erläuterte der Anwalt so: Die Ecke, wo die Bretter herausgeholt worden seien, habe um die Ecke im von den Frauen nicht einsehbaren Bereich gelegen.

Zeuginnen bestätigen eine wichtige Sache nicht

Die Waffe sei nicht unbrauchbar gemacht worden und eine Recherche habe gezeigt, dass sie auch nicht registriert sei. Das sei ihnen noch nie untergekommen. Beide Zeuginnen bestätigten den geschwächten Zustand, aber auch, dass er beim Gespräch über die Waffe sehr gelassen gewesen sei.

Der Staatsanwalt nahm einen minderschweren Fall an, weil sie ordnungsgemäß in einem Waffenschrank verwahrt gewesen sei. Auch im minderschweren Fall reicht der Strafrahmen von Geldstrafe bis 3 Jahre Haft. Den Zufallsfund bei Renovierungsarbeiten in der Nacht halte er für eine Schutzbehauptung.

Zeitpunkt des Fundes ist wichtig

Warum der Zeitpunkt des Fundes eine Rolle spielt, ergibt eine kurze Recherche: Wer eine Waffe findet, muss sie unverzüglich melden, bei der Polizei oder der Waffenbehörde. Wer eine Waffe erbt, kann sich dazu einen Monat Zeit lassen beziehungsweise die Waffe in seine Waffenbesitzkarte eintragen lassen, wenn er schon legal Waffen besitzt.

Rechtsanwalt Oliver Hirt argumentierte so: Der Mann hätte die Waffe, wenn er kein Mensch sei, der verantwortungsvoll mit Waffen umgehe, einfach nicht zeigen brauchen, die Frauen hätten sie in dem Schrank wegen dessen Position um die Ecke in der Enge nicht gesehen. Zumal sie gar nicht registriert sei. Dass er es nicht sofort gesagt habe, dass er sie in der Nacht gefunden habe, sei seinem Gesundheitszustand zuzuschreiben.

Keine Vorstrafen: minderschwerer Fall

Richterin Glunz verurteilte den Mann, weil sie nach den Schilderungen der Zeugen die Geschichte von der Renovation und dem nächtlichen Fund nicht glaubte. Minderschwer könne man aber annehmen, weil man die Waffe formell als geerbt anerkennen könne. Und weil es keine Vorstrafen gab.