48-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer an einer Hand verletzt

Ein 48-jähriger Mann hat sich am Sonntagabend, gegen 20.20 Uhr, bei einem Arbeitsunfall in einer Produktionshalle eines Unternehmens zur Teigwarenherstellung im Eschenwasen schwere Verletzungen an einer Hand zugezogen. Das berichtet die Polizei.

An dem Abend war es an einer Produktionsmaschine mit einem Lebensmittel-Rohstoffbehälter für Mehl zu einer Störung gekommen. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei dem Unternehmen wurde der 48-Jährige von anderen Mittarbeitern verständigt. Im Zuge der beabsichtigten Störungsbeseitigung fasste der Mann mit einer Hand in den Mehlbehälter, vermutlich um nach möglichen Störungen zu tasten. Dabei zog sich der 48-Jährige durch im Behälter drehende Metallschaufeln zur Lockerung des Mehls schwere Verletzungen an der Hand zu, so dass dieser mit dem verständigten Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste.