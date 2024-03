Derzeit fließt viel Geld zurück in die Region. Rund 3,5 Millionen Euro allein im Bereich des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum. Das wiederum generiert Investitionen von über 22 Millionen Euro. Aber wer bekommt eigentlich was wofür?

In Holzbauweise soll eine Betriebsstelle in Balgheim gebaut werden, wofür es 250.000 Euro gibt, für die Modernisierung von Wohnraum im Ortskern und die Vorbereitung und Begleitung von Projekten gibt es 40.260 Euro. In Deilingen gibt es 115.000 Euro für die Modernisierung eines leerstehenden Hauses im Ort und die Modernisierung von Bestandswohnungen in Holzbauweise. Durchhausen bekommt 384.650 Euro für die Platzgestaltung im Ortskern bei Rathaus/Kirche/Halle.

Frittlingen hat fünf Projekte: Einmal gibt es 48.375 Euro für den Neubau von Büro und Lager einer Firma in Holzbauweise. Insgesamt für vier Projekte gibt es 153.995 Euro: Für den Abriss eines Gebäudes, für die Umnutzung eines Ökonomieteils, für die Umnutzung von einem Büro in eine Mietwohnung und einen Baulückenschluss mit Mietwohnungen.

In Geisingen-Gutmadingen gibt es für drei Projekte 351.340 Euro: zur Modernisierung und Schaffung von Wohnraum sowie Anbau in Holzbauweise, für die Umnutzung eines Ökonomiegebäudes in drei Mietwohnungen in Holzbauweise und die Umnutzung eines Ökonomiegebäudes in zwei Miet- und eine eigengenutzte Wohnung in Holzbauweise.

In Leipferdingen gibt es 185.460 Euro für die Modernisierung leerstehender Wohnungen und Umnutzung zu sechs Mietwohnungen im Ortskern, für Modernisierung von Wohnraum und Aufstockung und die Modernisierung von zwei eigengenutzten Wohnungen und Einrichtung einer Dachwohnung im Ortskern.

In Irndorf gibt es 202.645 Euro für die Modernisierung eines leerstehenden Einfamilienhauses zu Wohnung und Mietwohnung und die Modernisierung eines Einfamilienhauses zu zwei eigengenutzten Wohnungen sowie eines Büros zur Mietwohnung. In Mühlheim bekommt ein Unternehmen, das einen Neubau in Holzbauweise erstellt, 250.000 Euro. In Neuhausen-Unterschwandorf wird die Umnutzung des Daches eines historischen Bauernhofs in Wohnungen mit 50.010 Euro bezuschusst. In Renquishausen wird eine Betriebserweiterung durch Maschinen im Dreh- und Fräsbereich mit 182.650 Euro unterstützt und in Seitingen-Oberflacht der Barrierefrei-Umbau des Rathauses mit 750.000 Euro.

In Spaichingen sind diese Zuschüsse kommunal: Machbarkeitsuntersuchung für ein interkommunales Gewerbegebiet, Begleitung von Investitionen, Konzept für eine interkommunale Vereinsarbeit, Konzept für die Förderung und Vermarktung von regionalen Produkten und ein Konzept für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum - rund 191.000 Euro. Dazu eine Betriebserweiterung im Bestand mit 250.000 Euro.

Schließlich bekommt Talheim 80.080 Euro für die Modernisierung des ehemaligen Pfarrhauses als Heimatmuseum und zur Vereinsnutzung.