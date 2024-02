„Ich hatte nicht vor, die Person anzugreifen. Ich wollte aus dem Raum herausgehen, weil die Stimmung nicht so gut war.“ So beschreibt ein 19-jähriger Deutscher vor der Spaichinger Richterin am Amtsgericht, Mirjam Glunz, einen Vorfall mit einem abgerundeten Speisemesser im Juli vergangenen Jahres in einer Einrichtung der Jugendhilfe im Kreis Tuttlingen.

„Die Person“, eine Betreuerin, schildert den Vorfall ganz anders und so klagt es auch Staatsanwalt Nikolaus Wagner an: Bedrohung. Die Sachlage scheint eindeutig, die Umstände sind aber alles andere als gewöhnlich, wie sich bei der Verhandlung zeigt.

Die Mutter des 19-Jährigen ist mitgekommen, sitzt mit stetig wippendem Bein in der Zuschauerreihe und wirkt bedrückt, „dass man so mit einem autistischen Kind umgehen muss“, wie sie vor der Verhandlung sagt.

Diagnose: Autismus

Wie sich im Verlauf der Verhandlung herausstellt, ist die Anklage ein weiterer Punkt in einer längeren Liste an Vorkommnissen. Und mit einer Diagnose: Autismusspektrum und kinetische Störung. Also zu der Schwierigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen oder gar nachzuempfinden, eine Störung des Sozialverhaltens mit impulsiven Ausbrüchen.

Genau darum muss es sich gehandelt haben. Wie die betroffene Betreuerin als Zeugin schilderte, sei der Angeklagte im Juli 2023 als Teil einer Wohngruppe beim Mittagessen durch sie ermahnt worden, nicht mit den Fingern zu essen, „du hast auch ein Messer“. Daraufhin sei er ausgerastet, habe seinen Teller quer durch den Raum geworfen und sei schnell mit dem Messer fuchtelnd und den Worten „Ja, und das steckt gleich in deinem Gesicht“ auf sie zugegangen.

Ein anderer Schüler habe ihn festgehalten, es habe ein Gerangel gegeben, beide seien zu Boden gegangen und dann seien beide durch einen Kollegen nach draußen gebracht worden. Sie selbst sei „in Schockstarre“ gewesen, so die Sozialpädagogin.

Angeklagter erklärt sich mehrfach

Der Angeklagte sprach langsam, aber mit gewählter Sprache. Er habe bei dem Vorfall gesagt: „Können Sie bitte Ihr Maul halten. Eigentlich habe ich ihr nicht drohen wollen.“ Auf Rückfrage der Richterin nach der Einsicht: „Was an dem Tag war, war definitiv nicht gut, aber ich hab nie versucht, sie anzugreifen. Ich fand’s nicht gut, was passiert ist, mein Verhalten hätte etwas besser sein können.“

Und später: „Es ist mir bewusst, dass es verboten ist, andere zu bedrohen.“ Aber er selbst habe „zu keiner Zeit vorgehabt, sie anzugreifen, was ich vorhatte war, aus dem Raum zu gehen, wobei ich festgehalten wurde.“ Räumte aber auf Rückfragen ein, dass er auf dem Weg zur Tür nicht an ihr hätte vorbeigehen müssen.

Er entschuldigte sich später bei seiner Betreuerin und ergänzte: „Zwischen uns wird das nichts mehr, aber ich hoffe, dass es auch sonst nicht mehr vorkommt.“ Die Betreuerin nahm die Entschuldigung an.

Sie hatte zuvor berichtet, dass es schon mehrere aggressive Situationen gegeben habe und der Angeklagte oft kritikunfähig gewesen sei, was sie aber hauptsächlich auf die Autismusstörung zurück führe. Nach dem Vorfall mit dem Messer sei er sofort aus der Wohngruppe geflogen.

Ist der Angeklagte überhaupt schuldfähig?

Die Richterin versuchte durch ihre Fragen nicht nur den Ablauf des Vorfalls genau zu ergründen, sondern auch, ob der Angeklagte überhaupt einsichtig und einsichtsfähig sei. Denn wie sich herausstellte, gab es bereits 2019 eine Jugendgerichtsanklage wegen gefährlicher Körperverletzung, die aber wegen der Einleitung einer erzieherischen Maßnahme nicht weiter verfolgt wurde. Die Schilderungen der Jugendgerichtshilfe zeichneten einen problematischen Weg in Kindheit und Jugend nach. Körperlich als Kleinkind, später sozial und emotional, Vorfälle in Kindergarten und Schule, auch Klinik- und Einrichtungsaufenthalte.

An den Vorfall im Juli könne er sich nicht erinnern, fasste die Richterin zusammen. Sie schlug vor, das Verfahren gegen eine Arbeitsauflage einzustellen, nachdem der Angeklagte nicht nur den Schulabschluss geschafft hatte, sondern sich auch in einer Einrichtung befinde, in der er aufs Arbeitsleben vorbereitet werden solle.

Die Jugendgerichtshelferin und der Staatsanwalt waren sich einig - die voraussetzende Erwartung klar ausgesprochen, dass nichts mehr in der Richtung vorkomme - dass das Verfahren gegen 30 Stunden gemeinnütziger Arbeit bis 30. Juni eingestellt werden könne.

Nächstes Mal, so schärfte die Richterin dem jungen Mann aber ein, werde es nicht mehr so freundlich ausgehen.