Kommunalwahl

18-jährige Schülerin will in den Gemeinderat

Spaichingen / Lesedauer: 1 min

Von links: Benedikt Braun, Annegret Eddahbi, Armin Grab, Stefanie Eski, Marlene Arnold, Volker Hauser, Bruno Hurlebusch, Michaela Druckenmüller, Franziska Steger, Markus Stoll, Angelika Kreutter, Alexander Efinger, Gabriele Eichner. Es fehlen auf dem Bild: Matthias Bieligmeyer, Sonja Schenkenburger, Oliver Giese, Rebekka Gwinner. (Foto: Ortsverband Spaichingen )

Am 9. Juni sind in Baden-Württemberg Kommunalwahlen. Auf dem ersten Listenplatz der Grünen in Spaichingen: Stefanie Eski. Das sind die anderen Kandidaten.