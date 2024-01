Warum ist der Protest der Bauern im Kreis Tuttlingen, ausgelöst durch die Streichung der Agrarsubventionen bei Diesel, so stark? Wo die doch mit durchschnittlich 2900 Euro je Betrieb je Jahr meist nur einen geringen Anteil an den Gesamt-Subventionen ausmachen?

In den Landkreis Tuttlingen fließen - ohne Kfz- und Dieselsubventionen - rund 11,8 Millionen Euro (2022) pro Jahr an die Bauern. Ohne diese EU-Subventionen würden die meisten Betriebe, zumal die kleinen, nicht überleben - mit allen Folgen für die Landschaft und die Ernährungssicherheit.

Insgesamt, so schätzt Kreisbauernobmann Wilhelm Schöndienst, machen die Subventionen zwischen 20 und 50 Prozent an den Erlösen aus. Jenseits der Erlöse für Hofläden, Dienstleistungen oder Energie oder auch ELR-Mittel des Landes.

Bis zur Hälfte der Einnahmen aus Subventionen

Je mehr die Bauern Verantwortung für Klima, Landschaft, Artenschutz und Tierwohl übernehmen, desto höher ist in der Regel der Anteil der Subvention an den Gesamteinnahmen, manchmal bis zu der Hälfte oder zwei Dritteln der Einnahmen, schätzen das Landwirtschaftsamt und Kreisbauernobmann Wilhelm Schöndienst.

Die Subventionen sind auf mehreren Säulen aufgebaut. Rund die Hälfte der EU-Zahlungen im Kreis fließen in die Flächen, 167 Euro je Hektar (die oft bei großen Betrieben größtenteils gepachtet sind).

Dann gibt es noch die Förderung für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl, das sind rund 2,8 Millionen, die Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete mit 1,8 Millionen und Landschaftspflegegelder mit rund 0,6 Millionen (alles bezogen auf 2022, Quelle: Landwirtschaftsamt Tuttlingen).

So viele landwirtschaftliche Betriebe gibt es im Kreis

Es gibt noch etwa 470 landwirtschaftliche Betriebe im Kreis, wovon ein Viertel als Haupterwerbsbetriebe (über 50 Prozent des Einkommens) gelten.

Die einzelnen EU-Subventionsempfänger im Kreis sind allesamt Summen in einem Internetportal der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung abrufbar auf ihrer Website.

Flächenprämie hat den größten Anteil

Es gibt bei der Analyse dieser Daten ein Muster: Konventionelle Betriebe bekommen einen hohen Anteil, meist um die 50 Prozent aller Subventionen über die Flächenprämie. Die Summen sind, gemessen an der Leistung, nicht überbordend hoch.

Vor allem bei den großen Betrieben. Zum Beispiel bei Benne Frittlingen mit insgesamt 109.000 Euro, dessen Hauptstandbeine Milch und Energie sind, in dem zwei Familien und mehrere angestellte Arbeitskräfte mitarbeiten, oder Heß in Balgheim mit 90.500 Euro, wo drei Familien, zwei Arbeitskräfte und Aushilfen von der Landwirtschaft leben.

Dafür gibt es Subventionen

Alle bekommen einen kleineren Ausgleich für die schwierig zu bewirtschaftende Landschaft (im Gegensatz zu den Riesenflächen in anderen Ländern und auch Bundesländern) und für verschiedene Tierwohl-Klima- und landschaftspflegerische Maßnahmen.

Gerade die Haupterwerbsbetriebe sind auch auf Unterstützung bei den hohen Investitionen angewiesen. So vor Jahren zum Beispiel der Betrieb Heß, der einen neuen Stall gebaut hat. Auf 20 Jahre ist der finanziert, sagt Markus Heß, eine finanzielle Bindung, die in der Industrie nicht vorkommt.

Vorgaben, aber kein fairer Ausgleich

Er ist bei den Protesten dabei, weil die Rolle der Landwirtschaft für die Gesellschaft, Klima, Arten, Tierwohl durch Vorgaben zwar durchgesetzt, aber durch Subventionen nicht fair ausgeglichen würden. Bei seinem Betrieb machen die jetzt gestrichenen Dieselzuschüsse (Bundesmittel) 20.000 Euro weniger im Jahr aus. „Irgendwann ist es einfach zu viel.“

Zumal der Markt sehr schwankend ist: zum Beispiel bei Tierwohlmilch. Die einfach teurer sein muss.

Wenn es drauf ankomme, griffen die Verbraucher halt doch zu den billigen Produkten.

Unterstützung für Freilandställe

Spitzenreiter an Subventionen 2022 waren die beiden Betriebe Hilzinger auf dem Witthoh und Maier in Trossingen. Bei beiden wurden Freilandställe, die Umwelt- und Tierwohlvorgaben erfüllen, gebaut.

Einmal mit 248.000 Euro von 299.432 Euro subventioniert und einmal mit 185.489 von insgesamt 212.238 Euro. Auch der Bioland-Eierbetrieb Duttlinger in Hattingen hat investiert und bekommt von den 174.236 Euro Subventionen in 2022 119.491 Euro an Investitionsbeihilfe.

Ohne diese liegt er bei den Haupterwerbsbetrieben - auch Bio - im Spektrum zwischen 45.000 und 100.000 Euro jährlich. Es gibt allerdings erstaunlich viele Nebenerwerbsbetriebe, die zwischen 1500 und 30.000 Euro liegen, die meisten über die landschaftspflegerischen Subventionen.

Früher gab es bessere Preise für die Milch

Fritz Hilzinger, der auch Milchviehhaltung hat, erläutert die schwierigen Rahmenbedingungen, die vor allem durch die geringen Preise am Weltmarkt ausgelöst sind. Vor 40 Jahren hätten die Bauern bessere Preise für Milch bekommen als jetzt.

Innerhalb Europas gelten unterschiedliche Regeln, zum Beispiel deutlich geringere Dieselpreise, und in Frankreich führen die Bauern sogar mit Heizöl.

In Deutschland müssten die Bauern die höchsten Auflagen erfüllen. Ein Beispiel sei seine Hühnerhaltung: Um Subventionen zu bekommen, habe er jedes Jahr Besuch von zwei Kontrolleuren, die einen ganzen Tag lang den Betrieb unter die Lupe nähmen.

Das KAT-Siegel, das die strengen Tierwohlauflagen bestätigt, würden die Verbraucher aber zum Teil gar nicht kennen.

Der letzte Tropfen im Fass

Die Dieselsubventionskürzungen des Bundes hätten das Fass zum Überlaufen gebracht, so Hilzinger. Mit heißer Nadel gestrickt, der Landwirtschaftsminister offenbar selber überrumpelt.

Seine beiden Töchter arbeiten im Betrieb mit und haben wie er Spaß an der Arbeit. Aber das allein reiche nicht, um die Zukunft abzusichern.

70 bis 90 Wochenstunden

Vollends absurd wirke es auf die Landwirte mit ihren 70 bis 90 Wochenstunden, wenn die Lokführer für 35 Stunden streikten.

Unterstützen könne man die heimische Landwirtschaft auf jeden Fall, indem die Verbraucher regional und saisonal kauften, sagt auch Ernst Friedrich Maier aus Trossingen, der eben erst - unterstützt mit Subventionen - viel Geld in einen umwelt- und tierwohlverträglichen Stall investiert hat. Ebenfalls auf viele Jahre finanziell gebunden.

„Der falsche Weg für die Landwirtschaft.“ Markus Heß über die AfD

Die Gesellschaft müsse in Bezug auf die Landwirtschaft umdenken, denn sonst habe sie ein viel größeres Problem: Sie muss dann für viel Geld die Kulturlandschaft erhalten lassen.

Er wolle den Betrieb für seine Kinder erhalten, sagt Maier, obwohl sie nicht dieselben Möglichkeiten für Urlaub haben, obwohl auch Weihnachten und an anderen Tagen der Betrieb weitergeführt und die Tiere versorgt werden müssen.

Papa brennt für seinen Beruf

Andererseits gebe einem die Arbeit im Betrieb so viel, dass den Kindern da gar nicht so viel fehlt. Zumal sie sehen, wie sehr der Vater für den Beruf brennt.

Und zahlreiche kleinere Prämien für Junglandwirte, wie sie aus den Daten herauszulesen sind, bestätigen, dass das einige junge Leute auch so sehen und die Betriebe übernehmen.

Genau das ist es wohl auch, was in der Sorge um die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft, die Bauern jetzt auf die Straße bringt. Sie lieben ihren Beruf und fürchten um die finanzielle Nachhaltigkeit.

AfD mit den falschen Ideen

Dass sich jetzt politische Strömungen anschließen, etwa die AfD, quittiert Heß trocken: Wer einmal das Grundsatzprogramm der AfD angeschaut habe, der wisse, dass „das der falsche Weg für die Landwirtschaft ist“.

Ohne Schafherden würde die wunderbare, für die Landwirtschaft wenig nutzbare hügelige Alblandschaft mit ihren vielen Arten verbuschen und verarmen. Schafhaltung kann gleichzeitig nicht industriell und damit ertragreich sein.

Daher ist es klar, dass rund Hälfte der 162.582 Euro Subventionen etwa für den Betrieb Lohmüller Aldingen und der 70.719 Euro für Adolf Rieber in Tuttlingen aus dem Bereich Natur- und Umweltpflege kommt.

Viele Nebenerwerbslandwirte

Wie sieht es in puncto Subventionen aber in den einzelnen Gemeinden aus? Wir haben fast alle angeschaut und auch hier ein Muster gesehen: In Gemeinden, die große Gemarkungsflächen haben, wie Böttingen und Aldingen gibt es neben einigen Haupterwerbs- auch viele Nebenerwerbsbetriebe, die meisten geführt von Nachkommen ehemaliger Haupterwerbsbetriebe.

Auch bei ihnen gibt es Nachfolger, wie einige Junglandwirtprämien zeigen. Darunter auch „Exoten“ wie der Spaichinger Unternehmer Leo Grimm, der 2721 Euro Subventionen bekommt.

In Spaichingen bewirtschaften nur noch acht Betriebe die Flächen, die Subventionen liegen bei den Größten zwischen 40.868 Euro (Staudenmayer) und 72.818 Euro (Dreher-Hager). Dazwischen Reichmann und Grimm.

46 Landwirte in Immendingen

Immendingen mit seinen vielen dörflichen Ortsteilen hat natürlich mehr Landwirte, nämlich 46, als Aldingen (20), obwohl Aldingen fast 1000 Einwohner größer ist. Gemeinden mit kleiner Gemarkungsfläche haben nur ganz wenige Betriebe. Gosheim nur vier.

Das deutet auf ein weiteres Problem der Landwirtschaft: Die Fläche wird schlicht in großem Maße zugebaut und sie wird immer weniger für die Landwirtschaft nutzbar.

Landwirte sind erfindungsreich

Die Landwirte sind allerdings auch sehr erfindungsreich. Neben der Energieproduktion - Biogas wird allerdings nur noch als Spitzenlastbetrieb unterstützt - finden sich im Kreis Tuttlingen viele Modelle: Hofläden, die aber sehr arbeitsintensiv sind und nicht viel abwerfen, Lohnarbeiten in Landschaft und Wald, in Bachzimmern führt Hansjürgen Keck auch die Wirtschaft „Zur Flamme“ und in Mauenheim stellt die Keck Gbr hochwertiges Pferdefutter her.

Der Betrieb Norbert Weber vermietet stilvolle, nigelnagelneue Ferienhäuschen (an-webers-stoag.de) für den gehobenen Urlaub auf dem Lande.

Selbstvermarktung von Fleisch

Selbstvermarktung von Fleisch ist sehr aufwändig. Trotzdem machen es einige Bauern noch.

Dabei gibt es auch Zusammenschlüsse, die sich übers Internet organisieren wie kaufnekuh.de, wo der Altentalbetrieb Jens Stockinger angeschlossen ist.

Faire Preise durch Direktvermarktung

Überhaupt könnten faire Preise vor allem durch Direktvermarktung erzielt werden. Seit fast 30 Jahren koordiniert dies der Verein für bäuerliche Direktvermarktung im Kreis Tuttlingen unter bauernhof-tuttlingen.de