Sommertour geht zur Bodenseewasserversorgung

Am Freitag, 4. August, führte die Gemeinderatsfraktion und die Basisgruppe der Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) ihre diesjährige Sommertour durch. Aufgrund der Sorgen um unser Trinkwasser im Zeichen des Klimawandels war dieses Mal das Werk der Bodenseewasserversrogung auf dem Sipplinger Berg bei Überlingen das Ziel. Deutlich wurde bei der professionellen Führung, dass die Bodenseewasserversorgung vier Millionen baden–württembergische Menschen mit wertvollem Trinkwasser versorgt bis zur Grenze von Hessen.

Die vorausschauende Haltung der Erbauer der Bodensee–Wasserversorgung in den fünfziger Jahren wurde hervorgehoben. Das Wasser kommt mit fünf Grad Temperatur aus 60 Metern Tiefe mit zwei großen Pumpen auf dem Sipplinger Berg an, wo es trotz Top–Qualität aufbereitet und weiter verteilt wird in den Norden Baden–Württembergs, auch nach Tuttlingen. Die Schweiz entnimmt im Vergleich nur kleine Mengen des Trinkwassers für die Anrainergemeinden, da dort genügend andere Trinkwasserquellen zur Verfügung stehen.

Dass durch den Klimawandel und ausbleibende regelmäßige Niederschläge die Bedeutung des Bodensees als Trinkwasserspeicher immer wichtiger wird, wurde der Gruppe bewusst, als gesagt wurde, dass derzeit keine neuen Gemeinden mehr in den Zweckverband aufgenommen werden. Es stehen große Investitionen in ein neue Wasseraufbereitungs– und Pumpanlage bei Bodman an, mit immensen Investitionskosten von geschätzt 1,5 Milliarden Euro. Da die Verbandsgemeinden diese Investition schultern müssen, wird sich auch das Trinkwasser verteuern.

Die LBU–Gruppe war beeindruckt von der Dimension und Kapazität der Anlage und wurde sich der Verantwortung für das Trinkwasser, aber auch des Glücks einer sicheren Wasserversorgung, bewusst. Man war sich einig, dass es von Vorteil ist, wenn die Stadt Tuttlingen mit Stadtteilen zweigleisig fährt, mit eigenen Brunnen und dem Wasser vom Bodensee.