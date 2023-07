Sommerhock des Lauftreff TB–Weilheim

Rietheim–Weilheim. Die Abteilung Lauftreff vom TB–Weilheim war in Denkingen vom Trimm–Dich–Pfad begeistert. Gut erklärte Übungen können an den Stationen in verschiedenen Intensitäten gemacht werden, dazu kommt die wunderbare Aussicht vom Heuberg ins Tal hinunter. Der lange Abend wird sicher allen in Erinnerung bleiben.

