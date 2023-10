Sommerfest spendet Erlös an den DRK Glücksbringer

Alle zwei Jahre veranstaltet die Netze BW in Tuttlingen ein Sommerfest für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dabei findet traditionell ein Gewinnspiel statt, dessen Erlös jeweils an eine gemeinnützige Einrichtung in der Region gespendet wird.

Die Einnahmen wurden vom Betriebsrat und der Geschäftsführung noch aufgestockt, so dass in diesem Jahr mit 1.500 Euro wieder eine stattliche Summe zusammenkam. Jetzt wurde der Betrag dem DRK Kreisverband Tuttlingen übergeben, der mit seinem Projekt „Glücksbringer“ Palliativpatienten hilft, einen letzten Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen.

Für das Projekt kooperiert das DRK mit dem Hospiz am Dreifaltigkeitsberg und dem PalliativNetz Landkreis Tuttlingen. „Zusammen wollen wir schwerstkranken Menschen jeden Alters ein schönes Erlebnis bereiten. Und sei es nur, noch einmal die Füße in den Bodensee zu strecken oder der Besuch eines Familienfestes“, sagt DRK Glücksbringer Maximilian Kaiser.

Die DRK Bereitschaft Hausen ob Verena und der DRK Kreisverband Tuttlingen übernehmen die Kosten für die Bereitstellung eines Fahrzeuges, das bei den jeweiligen Glücksbringer-Aktionen zum Einsatz kommt. Diese werden ausschließlich über Spenden finanziert. Für die Betreuung investieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter einen großen Teil ihrer Freizeit. „Ich danke der Netze BW und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit der Spende helfen sie uns, etwas Glück zu verschenken“, so Kaiser.

„Die Netze BW in Tuttlingen richtet regelmäßig ein Fest für ihre Belegschaft aus, als Dank für deren große Einsatzbereitschaft, die oft über das Normalmaß hinausgeht. Denn in besonderen Notfällen verzichten viele sogar freiwillig auf ihren Urlaub und helfen aus ‐ wie in diesem Sommer, als ein Unwetter zahlreiche Schäden an unserem Leitungsnetz verursacht hatte“, berichtet. Karsten Lüdke, der bei der Netzbetreiberin als Kommunalberater Städte und Gemeinden in der Region rund um Tuttlingen betreut.

Das Fest für die Belegschaft fördere außerdem das Zusammengehörigkeitsgefühl, wie Jochen Schöttle vom Betriebsrat der Netze BW anmerkt. Die Solidarität mache aber keinesfalls am Betriebstor halt. Man sei sich sehr bewusst, dass nicht alle Menschen solch schöne Momente erleben können. Darum ist die Spendenaktion immer ein fester Bestandteil unseres Sommerfestes, erklärt Schöttle: „Darauf bestehen unsere Kolleginnen und Kollegen.“