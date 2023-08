Sommerfest des Sozialverbandes OV Immendingen

Unser diesjähriges Sommerfest am 17. August fand wie immer regen Zuspruch. Zahlreiche Mitglieder und Freunde waren erschienen. Bei Sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad. Es wurden Sonnenschirme und Schattenplanen aufgebaut. Auch der große Kastanienbaum an der Grillhütte spendete einen guten Schattenplatz. Kaffee und Kuchen waren wieder mal ein Genuss. Nach dem Kaffee zogen graue Gewitterwolken mit heftigem Wind auf. Wir dachten schon, das wir uns nach drinnen verziehen müssen. Die Schirme wurden abgebaut, die Sonnenschutzplane wurde vom Wind etwas in Mitleidenschaft gezogen. Aber einige erfahrene Mitglieder beruhigten uns, das zieht vorbei. Und tatsächlich, ringsum alles grau, der Wind trug es weg von der Grillhütte. Wir hatten wieder mal VdK–Wetter. Dann kam Egon Martin vom Gasthof Kranz, welcher uns mit leckeren Grillsachen versorgte. Aber auch die bereitgestellten Salate, welche von unseren Mitgliedern hergestellt wurden, kamen wie immer sehr gut an.

Daher ein großes Dankeschön an alle, welche uns zu unserem Sommerfest mit Kuchen und Salaten unterstützten. Wir bedanken uns bei allen, die so zahlreich erschienen waren und diesem Fest einen fröhlichen Rahmen gaben.