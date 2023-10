Sommerfest beim TC RW Tuttlingen

Am Sonntag, 10. September, feierte der TC RW Tuttlingen nach vielen Jahren Pausen ein großes Sommerfest für alle Mitglieder, Freunde und Interessierte. Das Fest fand bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen statt.

Die Tennisschule Samurai bot diverse Mitmach-Möglichkeiten für Groß und Klein an, die insbesondere von den Kindern intensiv genutzt wurden. Neben dem sportlichen Angebot wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Am Foodtruck gab es diverse Essensangebote, darüber hinaus bot der Verein leckeres Eis, kühle Getränke und verschiedene Weine an. Die Tennisanlage war über die gesamte Zeit des Festes bestens gefüllt und die Besucher genossen eine schöne Zeit auf der weitläufigen Anlage mit den vielen Plätzen und einer großen Sonnenterrasse. Ein rundum gelungenes Fest mit zahlreichen Neuinteressenten am Tennissport.