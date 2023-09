Sommerferienbetreuung für Gosheimer und Wehinger Kinder

Wichtiger Bestandteil in den Planungen vieler Gosheimer und Wehinger Familien ist die dreiwöchige Sommerferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter. Dieses gemeindeübergreifende Angebot fand zwischenzeitlich zum zwölften Mal in den Räumen der Schatzinsel in Gosheim statt. Bis zu 50 angemeldete Kinder pro Tag — von 7.15 bis 14 Uhr — zeigt die große Nachfrage.

In wechselnder Besetzung gestalteten Ingo Brehm, Alina Hettinger, Megan Linse, Theresa Weber, Joana Schätzle, Carla Marquart und Isabell Grimm tolle Tage. Unterstützt wurden sie vom dreizehnjährigen Niklas Fricke aus Gosheim. In der dritten Betreuungswoche waren Gerlinde Koch und auch „Opa“ Alfred Weggel — nach seiner Auszeit im vergangenen Jahr — wieder mit dabei. Organisation und Planung oblag wie immer Schulsozialarbeiter Ingo Brehm.

Es wurde gewandert, gekocht, gegrillt, Fußball gespielt und der Spielplatz nach Herzenslust erobert.

Das Team der Sommerferienbetreuung bedankt sich herzlich bei den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltungen Wehingen, Konrad Häring, und Gosheim, Birgit Weber, für die Übernahme der Anmeldungs– und Abrechnungsformalitäten und bei der Bäckerei Hartwig Weber, Gosheim, für eine Brötchenspende.