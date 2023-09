Sommerabschlussparty bei PRO Tuttlingen

Bei der diesjährigen Sommerabschlussparty nahmen fast 80 PROTUT–Mitglieder die Einladung wahr und wurden bei strahlendem Sonnenschein von den PROTUT–Vorständen mit einem spritzigen Drink herzlich empfangen.

Wir von PROTUT boten unseren Mitgliedern nach fünfjähriger Pause eine einzigartige Gelegenheit, sich in lockerer Runde zu treffen, zu feiern und neue Verbindungen zu knüpfen. Besonders interessant war es auch für unsere Neumitglieder, die die Möglichkeit nutzten, mehr über die Hintergründe und Einblicke in die Arbeit von PROTUT zu erfahren. Die sommerliche Stimmung und die entspannte Atmosphäre trugen dazu bei, dass unsere Mitglieder miteinander ins Gespräch kamen, viele interessante Gespräche führten und neue Bekanntschaften schlossen. Es wurden Ideen ausgetauscht und wertvolle Kontakte geknüpft, was den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft weiter stärkt.

Ein besonderer Dank gilt dem Vorstandsmitglied Michael Meihack, dessen Veranstaltung wir als Rahmen für unsere Party nutzen durften. Dies ermöglichte uns ein Event zu organisieren, bei dem für das leibliche Wohl bestens gesorgt war.

Am Abend sorgte die Live–Band „Prof. Alban & die Heimleuchter“ für musikalische Unterhaltung und heizte die Stimmung ordentlich an. Unsere Mitglieder feierten bis spät in die Nacht, und die gute Laune war ansteckend.

Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Veranstaltungen und darauf, unsere Gemeinschaft zu stärken. Für Informationen über PROTUT und unsere zukünftigen Veranstaltungen stehen wir allen Interessenten unter [email protected] gerne zur Verfügung.