„Smile up Kids and Teens“ stand auf dem Stundenplan

„Alles ist möglich und du kannst alles schaffen, was du willst!“ lautet das Motto von Katharina Wengert, die als NLP-Trainerin die Viertklässler der Homburgschule und die Kinder der VKL an einem Vormittag auf die positive Sicht der Dinge im Leben vorbereitete.

„Du bist für dich ganz allein verantwortlich, nicht die Eltern oder die Schule“, begann Wengert das Seminar. Je früher die Kinder mit positiver Kommunikation beginnen, desto früher werden sie ihr Leben in eine glückliche und erfolgreiche Richtung lenken. „Nicht probieren, mach es!“ lautet der Appell an die Schülerinnen und Schüler. Sie sollen gestärkt und voller Selbstvertrauen in ihren Alltag gehen und lernen, Erfolge in allen Lebensbereichen zu erschaffen. Wengert musste die sehr engagierten Schülerinnen und Schüler das ein und andere Mal bremsen, damit der eigentliche Fokus auf das Wesentliche des Seminars nicht aus den Augen verloren ging. Negative Glaubenssätze erkennen, aus dem Herzen oder der Bauchgegend herausreißen und mit beiden Händen über die Schuler zu werfen und durch positive Glaubenssätze ersetzen. Die Dinge mit Freude angehen und Ziele im Sport, in der Schule, im Verein, mit Freunden oder in der Familie, die sie sich setzen mit voller Freude zu erreichen. Nach einem üppigen Pausenbüfett malten die Schülerinnen und Schüler ihre Wünsche auf ein Blatt Papier auf und sollten sie immer wieder vor Augen führen, dann werden sie auch in Erfüllung gehen, animierte Wengert die Kinder. Zum Schluss wurden noch mit mentaler Kraft Löffel verbogen. Die Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassenlehrerinnen Marion Natterer und Stefanie Schönbucher bedankten sich bei Katharina Wengert mit viel Beifall und einem Geschenk für den einmaligen Unterricht.