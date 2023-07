Skiclub Wurmlingen hält Jahreshauptversammlung ab

In der Hauptversammlung am Freitag, 7. Juli, standen Neuwahlen an. Mit dem ersten Vorstand Manuel Knittel sowie der Schriftführerin Ramona Stockinger sind die bisherigen Amtsinhaber einstimmig wieder gewählt worden.

Vorsitzender M. Knittel blickte zufrieden auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück, welches ganz im Zeichen des 40–jährigen Jubiläums stand. Davon konnten sich die Anwesenden aufgrund der einzelnen Berichte der Spartenleiter ein Bild machen. Aus diesen ging hervor, dass der Skiclub sein breit gefächertes Angebot nach den beiden coronageplagten Jahren rechtzeitig zum Jubiläum wieder in gewohnter Weise durchführen konnte.

So berichtete M. Knittel in Vertretung für den Sportwart Walking E. Pede von insgesamt 141 Touren. S. Stolpp, Sportwart Radtreff, und seine Radfreunde waren ebenfalls aktiv. Sie konnten in 22 Ausfahrten stolze 745 Kilometer zurücklegen. Auch die Wintersportler wären wieder voll durchgestartet, jedoch mussten mangels Schnees fünf der sieben geplanten Skitouren ausfallen. Es konnten leider auch nicht alle geplanten Skirennen aufgrund der schlechten Schneeverhältnisse durchgeführt werden. Glücklicherweise konnte aber die Skiausfahrt an die Silvretta Montafon sowie die zweitägige Kinder-/Jugendskifreizeit in Oberstdorf stattfinden. S. Schätzle, Sportwart Gymnastik Erwachsene, wirbt um weitere Teilnehmer. 15 Trainings haben in der Saison immer freitags, 19.30 Uhr in der Schlosshalle stattgefunden, es könnten aber gerne mehr Teilnehmer sein.

Schriftführerin R. Stockinger berichtete unter anderem über die Veranstaltungen zum 40–jährigen Jubiläum. So wurde zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein gemütlicher Vatertagshock an der Skihütte veranstaltet, welcher so großen Anklang fand, dass er nun fester Bestandteil im Vereinskalender ist. Ein Highlight war sicherlich das Festwochenende, welches Ende Oktober mit einem Festakt am Samstag für geladene Gäste und mit einem zünftigen Frühschoppen am Sonntag für die ganze Bevölkerung, gefeiert wurde.

Insgesamt steht der Verein mit seinen derzeit 434 Mitgliedern finanziell sehr gut da. Dies legte Kassier P. Raidt in seinem positiven Kassenbericht dar. Vorstand M. Knittel nahm die Ehrungen vor. Für 40 Jahre Vereinstreue wurden 19 und für 25 Jahre Mitgliedschaft zwei Mitglieder geehrt. Mit einem Dank an seine Vereinskollegen für deren Engagement beendete er die Versammlung.