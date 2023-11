Pünktlich zum Fasnetsbeginn am 11. 11. hat die Skibörse des Schneeschuhvereins Tuttlingen wieder in der Aula des IKG stattgefunden. Bei dieser wurde wieder ein breites Spektrum an neuen und gebrauchten Wintersportartikeln angeboten. So gab es eine große Auswahl an Alpin Ski, Snowboards, Langlaufski, Ski- und Snowboardschuhen, Skistöcken, Helmen, Skibrillen, Handschuhen, Protektoren, Schlittschuhen und Skibekleidung. Alles, um den Bedarf zur Ausübung des Wintersports zu sehr fairen Preisen zu decken.

Interessierte konnten ihr nicht mehr benötigtes Equipment zum Verkauf anbieten und sich im gleichen Zuge mit anderem Material eindecken. Da die Artikel dadurch weiter genutzt werden, trägt die Börse auch etwas zur Nachhaltigkeit bei.

Um eine solche Veranstaltung überhaupt durchführen zu können, bedarf es vieler fleißiger Helfer. Wie gewohnt standen unsere Spezialisten während des ganzen Zeitraumes den Interessenten beratend zur Seite.

Das nicht abgeholte beziehungsweise gespendeten Equipment wurde, wie in den Vorjahren, einer karitativen Vereinigung zur Verfügung gestellt. Der Erlös der Skibörse kommt der Jugendarbeit des Schneeschuhvereins Tuttlingen zugute.

Allen Besuchern, Spendern, Sponsoren und insbesondere auch unseren Helfern an dieser Stelle nochmals ein herzliches DANKESCHÖN. Nun hoffen wir alle auf ein schneereichen Winter, um das Equipment zum Einsatz bringen zu können.

Ab Januar 2024 wird unsere Skihütte am Aggenhauser Skihang wieder bewirtet sein. Nähere Infos und Öffnungszeiten können der Homepage www.schneeschuhverein-tuttlingen.de entnommen werden.