Siegerehrung beim Motorradclub Tuttlingen

Anlässlich der Jahresabschlußfeier im Clublokal „Rose“ auf dem Rußberg wurde mit Spannung auf die Ergebnisse des diesjährigen Jahreszielfahrt gewartet. Nach einem gemeinsamen Abendessen ging der Vorsitzende Manfred Hintermeister noch einmal auf die Aufgabenstellung ein, die der Sportwart Gerd Schmidt zusammen gestellt hatte.

So wurden die Teilnahme an den Clubveranstaltungen gewertet, weitere Aufgaben waren Kurzstrecken, Touren in Bayern und Franken, Pässe und Weitstrecken. Besonders erfreulich war, dass alle Touren unfallfrei verliefen. Die Pokale wurden wie folgt errungen. Die Beifahrerwertung ging mit 3840 Punkte an Marlies Lösel, Immendingen-Zimmern, in der Damenwertung ging der Pokal an Evi Gräble mit 21.533 Punkte aus Heudorf.

In der Herrenwertung ging Platz vier mit 20.985 Punkte an Gerd Schmidt, Tuttlingen, der Platz drei errang Frank Sekler, Tuttlingen mit 21.723 Punkte, Platz zwei mit 22.760 Punkte ging an Heinrich Klug aus Hattingen. Der erste Platz und auch Gewinner des Wanderpokals ging an Dieter Heim, Heudorf mit 35.798 Punkten. Der Wanderpokal geht auch in seinen Besitz über. Die rote Laterne ging an Harald Lösel mit 7.010 Punkte aus Zimmern.