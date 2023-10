SFZler beim Bundesfinale

Gespannt fieberten Peter Mecserik und Nick Vogler vom Schülerforschungszentrum Südwürttemberg, Standort Tuttlingen, (beide Klasse 10, Immanuel-Kant-Gymnasium Tuttlingen) in der letzten Septemberwoche dem Bundesfinale der Internationalen Junior Science Olympiade entgegen, für welches sie sich in drei vorausgegangenen Wettbewerbsrunden qualifiziert hatten.

Nach einer praxisorientierten ersten Runde hatten die beiden Schüler mit 56 weiteren Schülern des Immanuel-Kant-Gymnasiums sowie einer Schülerin der Hermann-Hesse-Realschule und drei Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums die zweite Runde erreicht, von denen wiederum 19 Schüler in die dritte Runde eingezogen waren.

Peter und Nick hatten sich dort bereits mit komplexen Aufgaben aus Biologie, Physik und Chemie auseinandergesetzt und durften sich nun in einem einwöchigen Auswahlseminar mit 37 weiteren bundesweit besten Teilnehmern der verschiedenster Bundesländer messen. Dabei ging es nicht nur um theoretisches Wissen, sondern auch um die Arbeit im Labor, bei der man sein Können unter Beweis stellen musste.

Neben den Klausuren durften die beiden an einem spannenden Rahmenprogramm teilnehmen, bevor am Abschluss der Woche die öffentliche Preisverleihung stattfand. Die beiden schafften es am Ende in einem sehr starken Teilnehmerfeld ins gute Mittelfeld. Vorbereitet wurden die beiden von Katharina Kaltenbach, Henning Blötscher und Birgit Dietrich.