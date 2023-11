Seniorenunion in Brüssel

Einen informativen Ausflug nach Brüssel erlebten die Senioren der Union des Kreisverbandes Tuttlingen unter der Leitung des Kreisvorsitzenden Georg Zindeler. Nach einer durch Baustellen und einem innerstädtischen Stau etwas verlängerten Anfahrt, konnte das zentral gelegene Hotel bezogen werden. Der Gästeführer Sascha musste sich deshalb etwas kürzer fassen, um den geplanten Abendtermin mit dem Europaabgeordneten Andreas Schwab und ein gemeinsames Essen nicht zu verpassen. Trotzdem erwies sich das abendliche Brüssel mit Manneken Pis und der in Licht getauchte „Grand-Place“ sehr eindrucksvoll. Andreas Schwab skizzierte in einer kurzen Ansprache seine Aufgaben in der EU. Ein Thema war die überbordende Bürokratie und der Regelungswahn, der auch von Brüssel mit verursacht wird.

Am nächsten Tag stand ein Besuch im EU-Parlament an. Hier wurden wir von dem Landesvorsitzenden der Seniorenunion Rainer Wieland empfangen, der schon seit einem Vierteljahrhundert im EU-Parlament sitzt und auch einer der Vizepräsidenten ist. Er brachte einige nachdenkliche Gedanken zum Ausdruck. Ein zentrales Thema war auch die sich steigernde Migration, aber auch die angedachte Änderung beim Führerschein. Nach dem Mittagessen stand die Stadt Antwerpen im Mittelpunkt. Der zweitgrößte Hafen in Europa und die vielen Prachtbauten zeigten auch die ehemals starke Stellung in Europa. Antwerpen ist heute noch eine Hochburg des Diamantenhandels. Sichtlich beeindruckt ging es zurück ins Hotel zum gemeinsamen Abendessen.

Am nächsten Tag war das erste Ziel das Atomium, welche ein Wahrzeichen von Brüssel geworden ist. Danach standen die beiden Städte Gent und Brügge auf dem Programm, beides imposante und historische Städte. Der Genter Altar war für einige einen unvergesslichen Besuch wert. In Brügge stand neben der Stadtführung auch eine Grachtenfahrt auf dem Programm. Trotz etwas Regen wurde diese von einigen Unentwegten unternommen.

Auf der Rückfahrt am nächsten Tag stand der Besuch der Stadt Aachen auf dem Programm. Auf den Dombesuch musste leider verzichtet werden, da eine Hochzeit Vorrang hatte. Die Heimfahrt wurde sehr kurzweilig und durch die musikalische Begleitung von Hans Kempter wurden einige Lieder gemeinsam gesungen. Fazit war: Eine abwechslungsreiche Fahrt voller interessanter Einblicke und Eindrücke.