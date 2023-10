Seniorentreff auf der Heuberger Fitnessmeile

Die letzte unserer Drei-Seen-Wanderung hatte den Gosheimer Angel-See zum Ziel ‐ und gleichzeitig auch ein Treffen mit Senioren aus Gosheim.

Wenn Menschen aus Gosheim und Wehingen aufeinander zugehen, dann kann nur Gutes dabei herauskommen. So geschehen am 11. Oktober. Das Wetter perfekt, die Stimmung optimal, 45 wanderwillige Wehinger pünktlich am vereinbarten Treffpunkt ‐ welche dort von Conny Hugger herzlich begrüßt wurden. Nach ihr ergriff Wanderführer Jakob das Wort und erklärte kurz die Regeln, die für eine Wanderung nach Gosheim wichtig sind. Gut vorbereitet machten wir uns frohen Mutes auf den Weg.

Schon in der Bertholdstraße trennte sich die Spreu vom Weizen. Wer die Herausforderung suchte, strebte mit Jakob dem Bürgle zu. Ein großer Rest wählte die gemütlichere Variante und lief schnurgerade auf dem ehemaligen Bahndamm weiter. Die Kondition der Gosheimer Senioren scheint besser gewesen zu sein. Vielleicht war aber auch ihre Laufstrecke kürzer als unsere, weshalb wir, knapp geschlagen, leider nur Platz zwei belegten.

Nichtsdestotrotz fühlten wir uns beim Angelsportverein, umgeben von über 30 Gosheimern, absolut willkommen und sehr wohl. Die Brezelspende der Gemeinde Gosheim war eine leckere Überraschung und deshalb übernahmen wir Wehinger spontan und gern die Getränke beider Wandergruppen.

Dieser Mittwoch war eine gelungene Begegnung und viele Gespräche zeigten, dass Gosheimer und Wehinger sich irgendwie doch sehr ähnlich sind, friedfertig aufeinander zuwandern und harmonisch zusammen hocken können. Ein Kompliment noch an das Angelsport-Wirte-Team für Bestuhlung, Bewirtung, Geduld und die gute Laune. Wir fühlten uns als „Freunde unter Freunden“ und dafür bedanken wir uns. Es war ein wunderschöner Tag und es bleibt zu hoffen, dass dieser gemeinsame Hock nicht der Letzte gewesen ist.