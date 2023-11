Seniorennachmittag war gut besucht

Der Einladung der bürgerlichen Gemeinde und der evangelischen Eckstein-Kirchengemeinde Neuhausen ob Eck und Emmingen-Liptingen zum Seniorennachmittag in die Homburghalle sind 73 Mitbürgerinnen und Mitbürger, die älter als 65 Jahre waren, gefolgt. Bürgermeisterin Marina Jung sagte, dass solche Nachmittage in Zukunft nicht nur hier noch viele Menschen zusammenführen werden. „Ab welchem Alter beginnt eigentlich das Alter?“, fragte Jung. Die Antwort auf diese Frage sei nicht entscheidend. Wo früher vielleicht das Alter begonnen haben mag, fange heute ein ganz neuer, dynamischer Lebensabschnitt an, voller Selbstbewusstsein und Ideen. „Auch Ältere haben eine Daseinsberechtigung und wir müssen einmal mehr bei unseren Planungen das Kriterium des „Älterwerdens“ mitberücksichtigen und mitbedenken“, sagte Jung.

Kirchengemeinderatsvorsitzende Sibylle Schaz dankte im Namen der Kirchengemeinde der Gemeinde für die Unterstützung. Schaz erzählte die Geschichte eines Jungen, der Gott von all seinen Sorgen erzählte und in seinem Glauben Zuversicht, Geborgenheit und Liebe fand. „Genießen sie das Zusammenkommen, das gemeinsame Singen, die nette Gemeinschaft und haben sie gute Gespräche“, sagte Schaz.

Die „Xangsmanna“ unterhielten die Gäste mit volkstümlichen Weisen, die auch zum Mitsingen animierten. Marion Schläfle sorgte auf der Handharmonika für die musikalische Begleitung. Martin Bertsche forderte die Gäste auf, kräftig mitzusingen. „Bergvagabunden“ oder „Schwer mit den Schätzen“ sangen die Seniorinnen und Senioren auswendig mit.

Die älteste anwesende Bürgerin und der älteste anwesende Bürger sowie ein Geburtstagskind erhielten ein Geschenk, wie auch jeder ältere Mitbürger mit einem kleinen Weinpräsent bedacht wurde. Bei Kaffee, Kuchen und Hefezopf und bei einem guten „Viertele“ vergingen die vergnüglichen Stunden wie im Fluge. Ein Team des evangelischen Kirchengemeinderats sorgte für das leibliche Wohl.