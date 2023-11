Seniorennachmittag in Fridingen an der Donau

Kürzlich an einem Donnerstag konnte einmal mehr der alljährlich im November stattfindende Seniorennachmittag in der Festhalle durchgeführt werden. Aus diesem Anlass waren zu dieser schönen Tradition rund 150 Mitbürgerinnen und Mitbürger der städtischen Einladung gefolgt. Begrüßt wurden die Anwesenden durch Bürgermeister Stefan Waizenegger, der den Stellenwert dieser Veranstaltung im Jahresablauf hervorhob. So bietet dieser Nachmittag stets eine schöne Gelegenheit, in geselliger Runde zusammenzusitzen und dabei nochmals auf so manche Begegnung wie auch Begebenheit in dem sich dem Ende zuneigenden Jahr zurückzublicken. Beste Genesungswünsche richtete der Schultes auch an diejenigen geladenen Einwohner, die leider aus Krankheit oder aus anderweitigen Gründen nicht teilnehmen konnten.

Zu Beginn des abwechslungsreichen Programms, welches in diesem Jahr von der Stadt gestaltet wurde, präsentierte man zunächst brandneue Werbefilme der Tourismusgesellschaft „Donauberg-land GmbH“ über den hiesigen Premiumwanderweg „Donaufelsen-Tour“ und die Wegepatenschaft mit dem örtlichen Unternehmen Hammerwerk. Im Anschluss sorgte dann der Kindergarten „Am Vogelsang“ unter Leitung von Sabine Hartl mit mehreren Liedern samt kleinen Aufführungen für beste Stimmung und viel Freude bei den jungen Sängerinnen und Sängern wie aber auch dem Publikum. Nachdem anschließenden Kaffee mit Kranzbrot zeigte der Beuroner Fotograf Andreas Beck vier kleine Kurzfilme mit schönen und beeindruckenden Impressionen über die jeweiligen Jahreszeiten im Donautal, ehe Jürgen Linke auf der Handorgel aufspielte. Bei bekannten Melodien konnten viele begeistert mitsingen, was für eine gute und gelöste Stimmung in der Festhalle sorgte.

Bei dem gemeinsamen Abendessen mit der obligatorischen Bratwurst und Salatbeilagen ging gegen 18 Uhr ein gelungener und schöner Seniorennachmittag langsam seinem Ende entgegen. Ein großes Dankeschön gilt allen Helferinnen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde, welche in bewährter Manier für eine reibungslose Bewirtung sorgten und insbesondere die Arbeiten in der Küche einmal mehr erledigten. Ohne deren tatkräftige Unterstützung wäre ein solcher Nachmittag nicht durchführbar.