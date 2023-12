Seniorenkreis Emmingen feiert in den Advent

Zahlreiche Seniorinnen und Senioren trafen sich zur vorweihnachtlichen Adventsfeier am 2. Dezember im Foyer der Witthohhalle.

Mit verschiedenen weihnachtlichen Musikstücken und Liedern stimmte die Jugendkapelle des Musikvereins Trachtenkapelle unter Leitung der Dirigentin Annika Rempp die Anwesenden auf die Adventszeit ein.

Der Vorsitzende Wolfgang Renner zeigte sich bei der Begrüßung besonders erfreut, dass die Jugend erneut die Feier der Senioren eröffnete. Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Joachim Löffler mit Frau und dem Vorsitzenden des Seniorentreffs Liptingen-Heudorf Kurt Breinlinger mit Frau. Alters- und witterungsbedingt waren der Ehrenvorsitzenden des Kreisseniorenrats Martin Stützler sowie unsere Ehrenvorsitzende Veronika Dreher entschuldigt.

In seinem Grußwort ging Löffler kurz auf die vielen Baustellen und die aktuelle Situation in der Gemeinde ein. Er überraschte mit der Übergabe je einer Flasche Wein an die zwei ältesten anwesenden Teilnehmer. Zum Schluss wünschte er allen Senioren eine ruhige, besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr 2024.

Bei Kaffee und Kuchen, Weihnachtsmusik sowie Vorträgen und dem Singen von Weihnachtsliedern, unter musikalischer Begleitung von Horst Lörch und Solo-Gesangseinlagen von Veronika Lörch, nahm die Feier einen frohen Verlauf.

Zum Schluss bedankte sich Renner bei allen Teilnehmern für ihr Kommen. Sein Dank galt auch allen Kuchenspenderinnen, Helferinnen und Helfern in Küche und Saal.

Zufrieden machten sich die Seniorinnen und Senioren nach einem schönen Nachmittag auf den Heimweg, bepackt mit einer gut gefüllten Weihnachtstüte.