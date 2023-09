Seniorenausflug des Schneeschuhvereins Tuttlingen

Die Vorstandschaft des Schneeschuhvereins Tuttlingen hat ihre Senioren mit Partnerinnen und Partnern zu einem Tagesausflug eingeladen. Ziel war der Bregenzerwälder Käsekeller in Lingenau und die Grasgehrenalm.

Organisator Ernst–Gunther (Bubi) Huber und seine Frau Heide hatten schon am frühen Morgen für alle eine Überraschung bereit. So gab es auf dem ersten Halt für alle Reisenden ein anregendes Frühstück mit frischen Brezeln und kühlem Sekt. Es ist bereits zur Tradition geworden, den meist langjährigen SVT–Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, zusammen in der Gruppe mit alten Bekannten und Freunden einen schönen Tag zu verbringen.

Im voll besetzten Bus ging es bei schönstem Wetter und froher Stimmung in Richtung Österreich in den Bregenzerwald. Die Genusswelt im Bregenzerwälder Käsekeller in Lingenau, ein Zusammenschluss Bregenzerwälder Käseproduzenten, ist Europas größtes Reifezentrum für Alp– und Bergkäse. Hinter einer Glaswand lagern in einem Hochregallager über 50.000 Käselaibe, die in regelmäßigen Abstand mit Salzlake gewartet werden. Viel Wissenswertes erfuhren die Ausflügler über die Lagertemperatur, die erforderliche Luftfeuchtigkeit und die Lagerzeit durch einen Vortrag und Informationsfilm.

Eine Stärkung und ein Käsegenuss war der anschließende Feinschmeckerteller mit Kostproben des regionalen Camemberts, dem Blumenkäse, einem fünf Monate gereiften Bergkäse, einem Wanderkäse, sowie ein würziger Alp– und Bergkäse. Da die Kostproben den ehemaligen Sportlern so gut schmeckten, konnten die vorgestellten Käsesorten sogleich im Verkaufsraum erstanden werden. Nach soviel Informationen und einem vorzüglichen Käsegenuss ging die Fahrt weiter zur Grasgehrenhütte in Richtung Fischen im Allgäu.

Bei idealem Wanderwetter erkundeten die einen die Bergwelt im Allgäu. Andere kehrten gleich zu Kaffee und Kuchen ein. Einige sah man auch sonnenbaden auf den bereitgestellten Liegestühlen. Entspannen konnten sich die SVT–Senioren dann bei der Rückfahrt über Sonthofen, Wangen und am Bodensee entlang nach Hause. Der besondere Dank geht an die Vereinsführung und den Reiseleiter Bubi Huber für die tolle Fahrt. Alle waren sich einig, einen schönen Ausflug erlebt zu haben.