Seniorenausflug der Gemeinden Egesheim und Reichenbach a. H.

Bei schönstem Sommerwetter starteten die Senioren der beiden Gemeinden zu ihrer gemeinsamen Ausfahrt nach Bad Waldsee. Nach der Ankunft beim Mostbauern wechselten die gut gelaunten Teilnehmer vom Bus in das Mostzügle. Begleitet von der Mostbäuerin wurden der Kräutergarten, die Streuobstwiesen und die Aroniaplantage besichtigt. Humorvoll und wortgewandt beantwortete die Mostbäuerin alle Fragen. Anschließend gab es ein zünftiges Vesper mit Kirschmost und Aroniasaft. Zu den herrlich gerichteten Vesperplatten mit Hausmacher Wurst, Käse, essbaren Kräutern und Blumen gab es frisch gebackenes Holzofenbrot. Anschließend machte man sich auf den Weg nach Bad Waldsee, wo die Gruppe rund um den Stadtsee wanderte und bei Kaffee und Kuchen über gemeinsame alte Zeiten redete. Auf der Rückfahrt fand im Gasthof Löwen in Sauldorf ein geselliger Abschluss statt. Alle Teilnehmer erfreuten sich an einem rundum gelungenen Ausflug und bedankten sich herzlich bei der Reiseleiterin Sabine Marquart für ihr Engagement.

